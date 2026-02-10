Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
    Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56. CUARTOSCURO

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, informó que otros tres estados también recibieron autorización: Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer que Coahuila y otros tres estados del País tienen autorización para que sus policías puedan usar armamento que es de uso exclusivo del Ejército.

Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, explicó que la Ley General de Armas de Fuego y Control de Explosivos estipula que, cuando así lo soliciten y se considere justificado, los gobiernos estatales pueden recibir la autorización de la Defensa para el uso de determinado armamento en corporaciones locales.

TE PUEDE INTERESAR: Se estanca México en Índice de Percepción de Corrupción en 2025: se ubica en lugar 141 de 182

“La Ley Federal de Armas de Fuego y Control Exclusivos, permite que cuando se considera conveniente y a solicitud de los gobiernos, de los estados, se analiza por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y esta dependencia puede autorizar, puede autorizar algunas policías, por supuesto, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos”, dijo.

“Entonces, ya se ha hecho, en algunos estados se les ha autorizado, pero sí, ya lo contempla la ley”.

El funcionario detalló que los cuatro estados que tienen autorización para el uso de ese tipo de armamento son Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua.

Trevilla explicó que las armas autorizadas para esas entidades son ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56. En ese sentido, aclaró que los fusiles automáticos no pueden ser usados por policías, a excepción de condiciones específicas previstas en la norma.

“Es exclusivo del Ejército, lo que le estoy diciendo a las ametralladoras, son de uso exclusivo del Ejército. Ningún arma, inclusive fusiles, que son automáticos, los puede utilizar la Policía, únicamente semiautomáticos, pero también se les puede autorizar bajo determinadas circunstancias”, afirmó.

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la iniciativa que aprobó el Congreso de Chiapas para permitir a policías usar armas de mayor calibre y contestó que el combate a la delincuencia no depende exclusivamente de aumentar la potencia del armamento.

“No es un asunto de armas más letales, es un asunto más de inteligencia e investigación”, consideró.

