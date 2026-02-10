Pandilleros incendian tejabán por disputa de predios, en Saltillo

Continúa la disputa por tejabanes en la colonia María de León, y durante la tarde de este martes integrantes de la pandilla “Los Panchitos” le prendieron fuego a uno de ellos, incendio que se extendió hasta un arroyo.

Este hecho generó una movilización por parte de bomberos y autoridades municipales con la finalidad de controlar el siniestro y someter a los presuntos responsables. El incidente ocurrió en la calle Herlinda de la Cruz, entre José Manuel Ortiz Berrueto y Braulio Fernández de Aguirre.

En ese mismo punto, la semana anterior se registró una riña entre dos mujeres identificadas como Itzel Paloma y Brist Margot, esta última con dos meses de embarazo. Brist resultó lesionada y fue trasladada de urgencia al Hospital General. A casi ocho días de ocurrido el ataque, amigos de la lesionada tomaron venganza en contra de Itzel.

Prendieron fuego a la basura acumulada, el cual se propagó a un tejabán y posteriormente al arroyo que conecta las colonias Vistas de Peña, Salvador, Guerrero y María de León. El incendio generó columnas de humo negro que fueron visibles en el centro y norte de Saltillo.

A la llegada de las autoridades, el fuego fue controlado en un 80 por ciento. En el lugar se informó que esta es la quinta ocasión en lo que va del 2026 que se registra un incendio en dicho arroyo.