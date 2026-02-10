SEMA Coahuila busca que empresas productoras de pet (y otros materiales) confinen los desechos de sus usuarios

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    SEMA Coahuila busca que empresas productoras de pet (y otros materiales) confinen los desechos de sus usuarios
    La medida aplicará a materiales como PET, vidrio, aluminio y otros de alto impacto ambiental. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila trabaja en el reglamento de la Ley de Economía Circular para aplicar la "responsabilidad ampliada del productor".

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila trabaja en el reglamento de la Ley de Economía Circular con el objetivo de que las empresas productoras asuman la responsabilidad de recolectar y confinar los residuos que generan sus productos, como botellas de PET, vidrio, aluminio y otros materiales de alto impacto ambiental.

La titular de la dependencia, Susana Estens de la Garza, explicó que el planteamiento se basa en el concepto de responsabilidad ampliada del productor, que busca dejar de trasladar el manejo de residuos únicamente a los consumidores o a los municipios.

“Si el fabricante pone en el mercado un millón de botellas, ese millón de botellas debería ser recogido por la propia empresa. De otra manera, siempre la responsabilidad cae en el consumidor o en los municipios para la limpieza”, dijo.

Según la funcionaria, este modelo ha permitido avances en países de la Unión Europea, donde los residuos se reincorporan a procesos productivos, particularmente en el sector de la construcción y demolición. En contraste, dijo, en México persiste el abandono de residuos en espacios no autorizados.

“En España tienen cero residuos de la construcción y la demolición porque todos los escombros se reintegran. Aquí, en lugar de reintegrarlos, abrimos nuevas canteras y seguimos solicitando espacios para disposición”, afirmó.

Estens de la Garza señaló que en Coahuila el problema no se limita a basura doméstica, sino que también se han detectado escombros y desechos industriales en arroyos y terrenos baldíos, lo que genera impactos ambientales y costos adicionales para las autoridades.

“No solamente estamos encontrando escombro, también hemos estado encontrando desechos industriales. Eso expone a todos a mayores riesgos ambientales y a la pérdida de espacios que terminan convertidos en tiraderos”, compartió.

La secretaria dijo que el reglamento en preparación busca establecer puntos claros para que las empresas participen activamente en el manejo de los residuos derivados de sus productos, bajo el esquema de corresponsabilidad ambiental.

