Mano amiga

Tras enviar el domingo pasado dos barcos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una segunda entrega de víveres a la isla.

“México siempre es solidario y no puede ser omiso por las sanciones hacia Cuba. Se enviaron alimentos, se enviarán más y se apoyará en lo que haga falta”, expresó la mandataria en su conferencia de prensa de este lunes.

