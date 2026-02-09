Mano amiga

  porKemchs
    CARTONES / 9 febrero 2026
      Mano amiga
    Tras enviar el domingo pasado dos barcos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una segunda entrega de víveres a la isla.

    “México siempre es solidario y no puede ser omiso por las sanciones hacia Cuba. Se enviaron alimentos, se enviarán más y se apoyará en lo que haga falta”, expresó la mandataria en su conferencia de prensa de este lunes.

