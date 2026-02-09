SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’

El titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Néstor Núñez López, confirmó en entrevista exclusiva para VANGUARDIA que en los próximos días iniciarán formalmente los trabajos físicos del tren de pasajeros en Coahuila.

Señaló que el consorcio CICSA, perteneciente a Grupo Carso de Carlos Slim, será el encargado de ejecutar la infraestructura que conectará a Saltillo con Nuevo Laredo, iniciando con un tramo prioritario de 15 kilómetros que abarcará desde la zona de Derramadero.

El funcionario destacó que el proyecto no solo busca trayectos de larga distancia hacia la frontera o la Ciudad de México, sino que se ha diseñado para fortalecer la conectividad interna mediante un esquema de tren suburbano que facilite el traslado diario.

“Habrá frecuencias entre la Ciudad de México y Nuevo Laredo que pasen por Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, pero también pretendemos que haya frecuencias entre Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe para llegar hasta Monterrey y también prevemos que haya frecuencias exclusivamente dentro de Coahuila.

“Esto es algo que está previsto desde un origen y que es uno de los servicios más importantes, porque no todo mundo va de Saltillo hasta Nuevo Laredo, sino va a haber mucha conectividad interurbana en estas zonas”, afirmó.

Expuso que durante el último trimestre del año pasado se realizaron los estudios de ingeniería de detalle con la empresa de Slim, ganadora de la licitación para construir el tramo entre Coahuila y Nuevo León para optimizar la ruta y que actualmente se encuentran en la fase de liberación de los derechos de vía necesarios para la construcción.

Núñez López explicó que el arranque de la obra civil se tiene programado antes de que concluya el mes de febrero, concentrándose inicialmente en los primeros 15 kilómetros que van de Derramadero hacia Ramos Arizpe dentro del territorio saltillense.

CONVIVENCIA CON LAS VIALIDADES

Núñez López precisó que el proyecto contempla vías dedicadas exclusivamente para el transporte de pasajeros, por lo que se ampliará la zona actual para evitar interferencias con el servicio de carga que opera de manera histórica en la región.

Respecto a la seguridad vial, el representante de la SICT indicó que la nueva infraestructura no convivirá con el flujo de vehículos en los puntos donde actualmente existen cruces de vías a nivel de suelo.

“Las vías del tren de pasajeros van confinadas, es decir, no vamos a tener cruces a nivel, eso significa que el tren de pasajeros nunca se va a detener por un cruce de algún otro medio de transporte. Donde sea necesario el tren irá en viaducto, donde sea necesario el tren irá en túnel, donde sea necesario el tren irá en un bajo nivel. Y obviamente la obra incluye arreglar y mejorar todos los cruces que hoy sí existen, porque el tren de carga si va a nivel, vamos a tener ahí que hacer a veces puentes, a veces deprimidos, en ocasiones también puentes peatonales”, expuso.

Afirmó que la obra federal trabaja de manera coordinada con los ayuntamientos de Saltillo y Ramos Arizpe para definir puentes vehiculares o peatonales.

Comentó que en las zonas donde el tren se construya de forma elevada o en viaducto, no habrá necesidad de modificar los cruces vehiculares actuales.

Explicó que la intención es que el tren de pasajeros sea de alta velocidad y no se vea interrumpido por el flujo vehicular que transita por la ciudad de Saltillo.

CONEXIÓN CON METRO DE MONTERREY

Sobre la conexión con el estado vecino, Núñez López señaló que se busca una integración total con los sistemas de transporte local, como el Metro de Monterrey, para facilitar los traslados de quienes viajan desde la región sureste de Coahuila.

“De lo que se trata es de poder generar la mayor conectividad y así está previsto también en el tramo de Coahuila y de Nuevo León, buscar la conectividad con los medios de transporte local que permitan y faciliten el traslado de la gente”, señaló.

El funcionario mencionó que existe un acuerdo con el consorcio privado y el Gobierno del Estado para garantizar que se utilice proveeduría y mano de obra local durante todo el proceso de construcción en la entidad.

“Estamos en ese proceso de empezar a que los habitantes de Coahuila vean ya obras en forma. Tuvimos una reunión con el consorcio y el estado para que haya mano de obra local y proveeduría, una obligación que ordenó la presidenta en la licitación”, expuso.

METAS DE OPERACIÓN PARA 2030

Indicó que aunque la meta sexenal es que el sistema esté inaugurado antes de septiembre de 2030, es altamente probable que se realicen aperturas parciales de tramos operativos conforme se concluyan las etapas constructivas.

“Es probable que tengamos abierto Derramadero-Monterrey antes de que tengamos Derramadero hasta Nuevo Laredo por las condiciones de los trayectos. Se irá aperturando conforme se vayan terminando los procesos constructivos”, afirmó.

Finalmente, sobre la ubicación exacta de las estaciones y la posible reubicación de la antigua estación de La Encantada, el titular pidió esperar a que concluya el proceso de licitación técnica para dar detalles específicos.