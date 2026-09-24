Maca Carriedo pone bajo la lupa a Jacobo Rodríguez en entrevista sobre Piedras Negras

Durante la conversación, transmitida el 23 de septiembre, el edil sostuvo que en el municipio no se registran problemas de extorsión, robo o cobro de piso, y atribuyó los resultados en materia de seguridad a una combinación de inversión y acciones implementadas por su administración.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Jacobo Rodríguez aseguró que Piedras Negras se mantiene como una de las fronteras más seguras de México y destacó avances en materia de seguridad, infraestructura, servicios públicos y atracción de inversiones, durante una entrevista concedida a la conductora Maca Carriedo en el programa Macanazo Informativo , de El Heraldo Televisión.

El alcalde aprovechó para invitar a empresas a considerar a Piedras Negras como destino para sus inversiones y llamó particularmente a los transportistas a utilizar el cruce fronterizo del municipio, al asegurar que ofrece condiciones de seguridad para las operaciones de comercio exterior.

Rodríguez afirmó que durante este año los robos a casa habitación disminuyeron 80 por ciento, mientras que los robos considerados de alto impacto bajaron 70 por ciento y los cometidos contra comercios se redujeron 68 por ciento.

DESTACA SERVICIO DE AGUA Y GESTIONES ANTE LA CFE

Entre los temas abordados durante la entrevista también estuvieron los servicios públicos. Rodríguez aseguró que el 100 por ciento de las colonias de Piedras Negras cuenta actualmente con suministro de agua las 24 horas, situación que, dijo, fue posible mediante una reingeniería financiera.

El alcalde señaló además que realiza de manera periódica viajes a la Ciudad de México para gestionar recursos y apoyos para el municipio.

Uno de los asuntos que, según explicó, llevó ante autoridades federales está relacionado con las tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Rodríguez planteó la necesidad de que Piedras Negras pase de la tarifa 1E a la 1F, con el propósito de obtener un mayor subsidio para los usuarios. Para ello, dijo, ha realizado gestiones con los senadores Cecilia Guadiana y Luis Fernando Salazar.

El edil también habló de las gestiones realizadas ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al recordar que durante el año pasado se destinaron alrededor de 40 millones de pesos para la construcción de un asilo de adultos mayores con apoyo del organismo federal.

Agregó que actualmente se construye un orfanato y que el municipio busca obtener respaldo para concretar un centro especializado en atención a personas con autismo.

PAUSA AL HABLAR DE MANOLO JIMÉNEZ

Uno de los momentos que llamó la atención durante la entrevista ocurrió cuando Maca Carriedo preguntó al alcalde sobre su relación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

La pregunta generó una pausa antes de que Rodríguez respondiera. Posteriormente, el alcalde señaló que es normal que existan diferencias o roces debido a que él pertenece a Morena, mientras que el mandatario estatal milita en el PRI.

Con ello, el edil buscó matizar la relación entre ambos gobiernos y continuar con los temas relacionados con la gestión municipal.

JACOBO RODRÍGUEZ Y LA POLÉMICA EN REDES

La entrevista también derivó en una controversia en redes sociales luego de que el personaje viral Don Gelacio Reyes publicara una fotografía junto a Maca Carriedo, a quien identificó como su “amiga” y relacionó directamente con la entrevista realizada al alcalde.

En su publicación, Reyes escribió: “Aquí con amiga Maca con quien Jacobo Rodríguez tuvo la entrevista, por si alguien más quiere...”.

La conductora respondió directamente en los comentarios y rechazó esa versión, además de negar que Reyes le consiguiera entrevistas o que ella cobrara por realizarlas.

“Ni soy tu amiga —me pediste una foto supongo— ni tú me andas consiguiendo entrevistas, ni yo cobrando. Mentiroso”, escribió Carriedo.

La respuesta generó numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales y abrió una discusión sobre la relación entre la fotografía publicada y la entrevista con el alcalde.

El propio Jacobo Rodríguez intervino en la conversación con emojis de risa.

Hasta ahora, a partir de las publicaciones referidas, no existe información pública que permita establecer que Reyes haya gestionado o conseguido la entrevista de Jacobo Rodríguez con Carriedo.

Lo que sí quedó expuesto públicamente fue la aclaración de la conductora, quien negó tanto la supuesta amistad como la versión de que Reyes tuviera participación en la obtención de entrevistas.

La polémica se centró así en un aspecto distinto al contenido de la conversación del alcalde: el papel que habría tenido —o no— Reyes en la gestión del encuentro televisivo.