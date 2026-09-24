Se cae en Coahuila alianza del Verde con Morena

La separación del Verde será parcial o total, según convenga a los intereses del organismo político, que está molesto por la inclinación del líder de la 4T, Diego del Bosque , en favor del PT.

El Partido Verde Ecologista de México ( PVEM ) está a punto de romper la alianza con Morena en Coahuila rumbo a las elecciones del 2027 a alcaldías y diputaciones federales.

Esto confirma lo expuesto en De Buena Fuente desde hace tiempo, de que el PVEM pueda sumarse en 2027 al Revolucionario Institucional, la UDC y al partido Nuevas Ideas.

Hace unos días, el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, enfatizó su disposición de aliarse con otros partidos políticos, lo que establece una ruta de negociación electoral.

Coahuila no es el único estado en el que peligra la alianza de Morena con el Verde Ecologista, pues hay también inconformidades en Zacatecas, Chihuahua, Baja California, Nayarit y Querétaro.

Desde hace años, los liderazgos locales de Morena han cedido a las presiones del Partido del Trabajo, que exige candidaturas y posiciones plurinominales bajo amenazas de dejar la coalición.

HUACHICOL SALCHICHA

El huachicol fiscal se mantiene vigente en las zonas fronterizas de México con Estados Unidos y ahora migró del uso de pipas transportadoras de diésel a camiones cisterna para gas LP.

Así lo revelan registros de la FGR, que advierten de la detención de un gran número de pipas “salchichas” con papelería falsa que documentan gas, pero van llenas de combustible.

El cruce internacional Piedras Negras (Coahuila)-Eagle Pass (Texas) es uno de los que registra mayor actividad de este tipo, pues gozan de protección oficial para circular por la vía 57.

Unidades de la FGR van a montar retenes a lo largo de la carretera federal, de Piedras Negras a Monclova, que son las poblaciones en las que se resguarda el diésel para su posterior dispersión.

COORDINACIÓN EFECTIVA

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, agradecieron la colaboración de Coahuila para la captura de cuatro peligrosos delincuentes.

Los detenidos se dedicaban al narcomenudeo y robo de casas habitación en la Ciudad de México y en Saltillo, de donde el pasado 13 de este mes se llevaron un botín de más de 3 millones de pesos.

El área de inteligencia de la Comisaría de Seguridad de Coahuila, a cargo de Alejandro Rocha, ubicó en la CDMX a la banda de delincuentes y solicitó la colaboración de Pablo Vázquez.

El jefe policiaco capitalino, con la información del rastreo, envió a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública a detener la camioneta gris en que estos viajaban y lograron su captura.

Con los cuatro sujetos tras las rejas, la jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada, agradeció a las autoridades de Coahuila su apoyo en este operativo.

PALOMA AL AIRE

La política acuñense, Paloma de los Santos, anunció ayer en redes sociales su regreso a la regiduría en la alcaldía de la fronteriza población.

La militante morenista dijo sentirse más tranquila, más fuerte y con mayor gratitud, por lo que tomó la decisión de retomar la responsabilidad como funcionaria municipal.

Paloma de los Santos renunció hace unos meses a la candidatura a una diputación local, debido a complicación de salud por un embarazo de alto riesgo que la mantuvo en cama.

Ahora la representante de la 4T jura que regresará con nuevos bríos...

LA TERCA REALIDAD

De tanto soñar y perder ante la lastimosa y terca realidad, empresarios, obreros y ciudadanos monclovenses nada bueno esperan de la subasta de AHMSA, que mañana se dará a conocer.

De tantas promesas fallidas, de esperanzas perdidas y de engaños tortuosos, la población reprime y esconde su ilusión de que esta vez la acería salga de la quiebra con un comprador real.

AHMSA, en apariencia, tiene seis postores y mañana viernes se dará a conocer al posible ganador de la subasta, si es que en verdad existe algún comprador oficial.

Mis paisanos están preparados para lo peor, su resiliencia ha sido puesta a prueba tras años de abandono social, de bancarrotas y de corruptelas.

Pero en el fondo la esperanza vive, y puede que este viernes la alegría estalle...