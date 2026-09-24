Ana Victoria Muñoz: la monclovense que representará a México en el Mundial de Karate

La karateka coahuilense Ana Victoria Muñoz Saucedo, originaria de Monclova, consiguió uno de los objetivos que se había trazado para esta temporada: formar parte de la Selección Mexicana que competirá en el Campeonato Mundial de Karate, programado del 14 al 18 de octubre en Polonia. El pase mundialista fue resultado de un proceso de selección nacional que la monclovense tuvo que completar y en el que sus actuaciones a lo largo del año fueron determinantes. Entre sus resultados destacan una medalla de bronce en el Campeonato Panamericano y una plata en la Copa Norteamericana.

Estos desempeños, junto con otras participaciones durante la temporada, le permitieron mantenerse dentro del grupo de las principales karatekas del ranking mexicano. Sin embargo, la plaza para el Mundial tuvo que definirse directamente sobre el tatami.

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La oportunidad llegó hace unos días en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en Ciudad de México, donde cuatro atletas participaron en un control técnico bajo el formato de round robin. Muñoz Saucedo disputó tres combates frente a representantes de Guanajuato, Ciudad de México y Yucatán. Al finalizar la jornada, la monclovense terminó en el primer lugar, resultado con el que aseguró su convocatoria para competir en la categoría Senior del Campeonato Mundial. El boleto a Polonia representa la continuidad de un proceso que durante los últimos años la ha llevado a competir dentro y fuera del País. Además de los torneos nacionales e internacionales, su preparación ha incluido concentraciones con la Selección Mexicana, en las que ha podido conocer distintos estilos de combate y sumar experiencia. Dentro de ese recorrido se encuentran los campamentos realizados en Egipto y España, experiencias que la propia atleta identifica como importantes para fortalecer tanto su preparación como la confianza necesaria para afrontar compromisos internacionales. Ahora, el calendario coloca a Polonia como el siguiente punto en su carrera. Ana Victoria tendrá que trasladar al escenario mundialista todo lo aprendido durante esta temporada y en los años que lleva dentro de la disciplina.

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Mientras se prepara para la competencia, la monclovense también mantiene en el horizonte otro objetivo: los Juegos Panamericanos de 2027. Por ahora, sin embargo, toda la atención está puesta en el Mundial y en la posibilidad de representar a México. Para Ana Victoria Muñoz, la clasificación significa también llevar el nombre de Monclova y de Coahuila a una competencia internacional, después de superar un proceso selectivo en el que tuvo que demostrar su nivel tanto por sus resultados acumulados como directamente frente a sus rivales.

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Karate Previa

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Monclova Polonia

