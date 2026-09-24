POLITICÓN: El fallido intento de Leticia Bravo por ocultar el maltrato laboral en el IEC ante Carla Humphrey

I. CONTRADICCIÓN De visita en Saltillo, la consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, fue cuestionada ayer sobre las denuncias que se han hecho públicas y retratan a la consejera del IEC, Leticia Bravo Ostos, como una violentadora del personal. Al respecto, la capitalina descartó la intervención del INE en el tema porque éste “no funciona como un superior jerárquico” del IEC. En estricto sentido tiene razón, pero si algo reconocen –en privado– los propios consejeros locales es que desde la CDMX los tratan como subordinados y hasta los mantienen aterrorizados con el petate de “correrlos” si no se comportan como les dictan desde el centro... ¿o será que eso sólo pasa con algunas consejerías? II. INTENTONA Quienes siguieron de cerca la visita nos dicen que Bravo Ostos hizo todo lo que pudo para impedir que el tema fuera abordado por la representante del colegiado que encabeza Guadalupe Taddei al momento de ser abordada por los representantes de los medios. El intento llegó incluso al extremo de tratar de evitar la entrevista, “remolcando” a la consejera Humphrey. Al final se vio obligada a desistir y emprender la retirada, aunque no de muy buena gana.

III. VENTAJA TRICOLOR El PRI ya camina rumbo a 2027 y escogió General Cepeda para arrancar sus consejos políticos. Estuvieron Jorge Alberto Piñones, el diputado electo Chema Morales, la diputada Edna Dávalos y Osvaldo Aguilar como delegado del PRI en ese municipio, pero quien marcó el paso fue Carlos Robles, dirigente estatal del expartidazo. No fue sólo una reunión para la fotografía: también fue la primera prueba de la maquinaria territorial. Mientras Morena no aclara quién dirigirá ni cómo escogerá candidatos para alcaldías y diputaciones, el priismo reúne cuadros, hace cuentas, asegura votos y ordena el tablero. IV. UNIDAD INCÓMODA El Consejo Político de General Cepeda dejó fotografías de unidad, aunque no todos disfrutaron el retrato. Nos cuentan que entre Chema Morales y Edna Dávalos fue visible la tensión y que el diputado electo tuvo con la legisladora una actitud grosera, detalle que incomodó a quienes lo observaron. Quizá fue algo pasajero; quizá la primera grieta rumbo a 2027. Chema debería recordar que ganar una elección entrega una curul, no permiso para perder las formas.

V. AUTONOMÍA ACOMPAÑADA Por su noveno aniversario, el Tribunal de Justicia Administrativa, encabezado por el magistrado presidente Jesús Sotomayor, reunirá hoy a Gabriel Elizondo, Luz Elena Morales y Diego Rodríguez Canales para hablar de retos legislativos y autonomía. La mesa tiene lógica: Senado, Congreso estatal y Ejecutivo intervienen en leyes, presupuestos y nombramientos que pueden fortalecer o limitar a esos órganos. Habría enriquecido el diálogo escuchar a estudiosos del tema, académicos y especialistas, es decir, a observadores autónomos de la vida institucional. Porque sólo hablarán quienes deciden las condiciones de la autonomía, pero faltarán quienes la evalúan desde fuera.

VI. EN EQUIPO El encuentro vuelve a colocar juntos a Elizondo, Morales y Rodríguez Canales, identificados como parte del mismo equipo. Elizondo aprovecha cada foro para ganar presencia y construir su perfil en su nueva etapa como senador. Diego, quien manda en comunicación del Ejecutivo estatal, aparece cada vez más junto a jueces, magistrados y actores jurídicos, construyendo también una imagen propia en ese terreno. Cuando las coincidencias se repiten, dejan de parecer casualidad y comienzan a ser ruta.

VII. INTERÉS Sobre el comentario que apareció ayer en este espacio, relativo a la posibilidad de que Diego del Bosque no deje la dirigencia estatal de Morena en enero próximo, nos cuentan que los más interesados en que eso ocurra son quienes integrarán la futura bancada tricolor en el Palacio Legislativo de Coss. Y es que no hace falta ser demasiado perspicaz para deducir que, si el dirigente estatal morenista permanece en su papel actual, eso implicaría que no asumiera la diputación para la que fue electo en junio pasado... O, por lo menos, que sólo acuda a tomar protesta y solicite licencia de inmediato para seguir dedicado a las tareas partidistas. VIII. MAQUIVELAR... Claro que a quien también le interesa que la hipótesis se actualice es a José Arturo Braña Sotomayor –suplente de Diego del Bosque–, pues ello le permitiría debutar como legislador. En una de esas, dicen los malpensados, se las ingenia para hacerle lo que Fernando Rodríguez al muzquense Tony Flores y se queda toda la Legislatura despachando como diputado. No son pocas las cabezas en las que se maquina ya cómo lograrlo, se asegura.