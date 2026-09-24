Familiares de las gemelas iraníes condenadas a pena de muerte y prisión piden ayuda desesperada a la ONU

Abogados británicos de derechos humanos han presentado, en nombre de la familia de Taraneh y Romina Rahimi, una “declaración formal de información” relativa al caso de estas dos mujeres.

La familia de dos gemelas de 21 años, condenadas respectivamente a muerte y a décadas de cárcel por protestar contra el régimen iraní, ha pedido ayuda a las Naciones Unidas .

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró esta semana ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que el país estaba “dispuesto al diálogo y a la diplomacia”.

Esta medida podría llevar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a iniciar conversaciones con el régimen iraní para resolver el caso si se determina que implica violaciones de los derechos humanos.

A finales de agosto, Taraneh, junto con otras nueve personas, fue condenada a muerte. Romina recibió una condena de 25 años de prisión.

Fueron juzgadAs por cargos que incluían el de moharebeh (declarar la guerra a Dios) por salir a las calles de Isfahán, en el centro de Irán, los días 8 y 9 de enero.

Taraneh y Romina Rahimi fueron sacadas de sus camas por hombres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hace ocho meses, después de que se unieran a las protestas a nivel nacional contra el régimen.

LUCHA

La familia de las jóvenes pretende apelar las sentencias, pero las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación de que la ejecución de Taraneh pueda acelerarse.

Las mujeres se encuentran detenidas en la prisión de Dowlatabad, en Isfahán, donde la familia de las gemelas afirma que Taraneh fue amenazada con ser obligada a presenciar la violación de su hermana si no firmaba una confesión de los crímenes que se le imputan.

Las hermanas han permanecido aisladas, pero se dice que pudieron oír los gritos de la otra mientras eran torturadas.

Ni su madre, Marzieh Nourmohammadi, ni otros miembros de la familia han visto a ninguna de las dos mujeres desde que fueron sentenciadas.

El primo de la mujer, Masoud Nourmohammadi, un ingeniero informático que vive en el estado estadounidense de Utah, dijo que a Taraneh le dijeron que, como castigo, solo se le permitiría comer las sobras de las comidas de otras prisioneras.

Nourmohammadi, de 43 años, dijo que había recurrido a la ONU por desesperación.

Se dice que Taraneh necesita cirugía debido a las lesiones sufridas durante el interrogatorio.

Nourmohammadi declaró: «Recurrir a las Naciones Unidas no es algo que yo quisiera tener que hacer. Simplemente pido a la comunidad internacional que ayude a garantizar que Taraneh y Romina reciban los derechos básicos a los que todo ser humano tiene derecho: un proceso justo, protección contra la tortura y el abuso, acceso a atención médica y asesoría legal, y el derecho a que sus casos sean revisados de manera genuina».

“Taraneh se enfrenta a la pena de muerte, y Romina a décadas de prisión. Son mujeres jóvenes que deberían estar pensando en su futuro, no en si una de ellas será ejecutada y la otra pasará los mejores años de su vida tras las rejas”.

“Son mi familia y seguiré utilizando todas las vías pacíficas y legales disponibles. Pido a las Naciones Unidas que los apoyen antes de que sea demasiado tarde, especialmente en el caso de Taraneh”.

La presentación de una solicitud ante la ONU a través de sus “procedimientos especiales” puede dar lugar a una solicitud formal de la organización internacional a un Estado miembro para que proporcione una explicación y tome medidas.

Irán ha ejecutado a más de 500 personas este año , entre ellas al menos 16 mujeres. Cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o se enfrentan a cargos que podrían acarrear la pena capital, incluidos más de 70 en Isfahán.