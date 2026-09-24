Saltillo: lo asaltan y golpean por 50 pesos y un celular

Por aproximadamente 50 pesos y un celular, un hombre de alrededor de 30 años resultó lesionado durante un presunto asalto registrado la mañana de este jueves sobre el bulevar Vito Alessio Robles de Saltillo. El reporte se recibió alrededor de las 6:00 horas, en el cruce con una vialidad sin nombre, en la colonia Paraíso Norte, cerca del número 2051.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades que tomaron conocimiento del incidente, el hombre habría sido víctima de un asalto y, durante la agresión, fue golpeado en diversas partes del cuerpo, así como en la cabeza, con un objeto metálico.