Saltillo: lo asaltan y golpean por 50 pesos y un celular
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El hombre de unos 30 años fue trasladado al Hospital General con múltiples fracturas tras ser golpeado durante un presunto asalto
Por aproximadamente 50 pesos y un celular, un hombre de alrededor de 30 años resultó lesionado durante un presunto asalto registrado la mañana de este jueves sobre el bulevar Vito Alessio Robles de Saltillo.
El reporte se recibió alrededor de las 6:00 horas, en el cruce con una vialidad sin nombre, en la colonia Paraíso Norte, cerca del número 2051.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades que tomaron conocimiento del incidente, el hombre habría sido víctima de un asalto y, durante la agresión, fue golpeado en diversas partes del cuerpo, así como en la cabeza, con un objeto metálico.
Además, se indicó que presentaba otra lesión que posiblemente habría sido provocada con un arma blanca, por lo que se solicitó la intervención de los servicios médicos.
El incidente fue ubicado cerca de una tienda de conveniencia situada junto a una gasolinera Pemex, entre el bulevar Vito Alessio Robles y la zona de Luis Echeverría.
La llamada fue canalizada a las instalaciones de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, donde ingresó de urgencia debido a que presentaba múltiples fracturas. En el nosocomio se le realizarían estudios para determinar su estado de salud.