La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU

La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Zelensky se unió a decenas de líderes mundiales y gigantes tecnológicos para pedir que se ralentice el desarrollo de la IA

Internacional
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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, declaró el miércoles ante las Naciones Unidas que la guerra de Ucrania —y todas las guerras actuales— deben terminar antes de que se despliegue la inteligencia artificial en el campo de batalla para tomar decisiones de vida o muerte.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Zelensky advirtió que pronto llegará el momento en que la IA dicte cómo se libran las guerras, a medida que se fabriquen armas cada vez más sofisticadas a un ritmo acelerado.

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“Necesitamos frenar el proceso antes de llegar a la siguiente etapa, porque ya el año que viene existe una posibilidad real de que la IA, y no solo las personas, empiece a decidir lo que ocurre en el campo de batalla, y necesitamos la paz antes de llegar a ese punto”, afirmó.

“Si escuchas a algunos de los mayores defensores del desarrollo de la IA, te dirán que hoy en día la IA sigue siendo mayoritariamente digital, pero que algún día pasará del mundo digital a la manipulación de los átomos.

“Y cuando eso suceda, más nos vale estar en paz”, añadió.

El mes pasado surgieron temores sobre el despliegue de inteligencia artificial en el campo de batalla después de que un dron ruso guiado por IA matara a tres ucranianos , entre ellos un estudiante universitario de 19 años.

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La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la rapidez con la que se pueden desarrollar y desplegar nuevas tecnologías en la guerra, convirtiéndose los drones en el método más destacado para llevar a cabo operaciones bélicas.

Zelensky se unió a decenas de líderes mundiales y gigantes tecnológicos para pedir que se ralentice el desarrollo de la IA, y el ex investigador de Anthropic, Jacob Coxon, advirtió que la tecnología tenía el potencial de “matarnos a todos para finales de la década”.

Sin embargo, el presidente Trump rechazó las alarmantes advertencias durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU el martes, arremetiendo contra las duras críticas a la tecnología como un medio para “construir un plan globalista para controlar la inteligencia artificial”.

Trump también rechazó el término IA y trató de reemplazarlo con una nueva etiqueta: “superinteligencia”.

“Quien gane en el campo de la ‘superinteligencia’, gana. Ese es el grupo que gana”, dijo. “Y ahora mismo llevamos una gran ventaja sobre China y sobre todos los demás. Y vamos a mantenerla así”.

El presidente sugirió que el Departamento de Justicia y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley podrían utilizarse para controlar la tecnología si resulta ser demasiado peligrosa.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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