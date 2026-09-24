Franco Escamilla y el Arqui Juve se enfrentan en ‘Tirando Bola’; apuestan 500 dólares para asilo de Saltillo

El arquitecto y creador de contenido saltillense Diego Alejandro Alvarado de León, conocido en internet como Arqui Juve, llegó a Tirando Bola con Franco Escamilla, donde habló de su trayectoria, la industria de la construcción y las razones que lo llevaron a convertir las redes sociales en una plataforma para divulgar conocimientos sobre arquitectura. La participación del saltillense correspondió a la novena temporada del programa y rápidamente comenzó a generar conversación en redes sociales. Uno de los fragmentos más comentados fue el intercambio que sostuvo con Franco Escamilla sobre los tiempos que requiere desarrollar un proyecto arquitectónico y elaborar un render.

El episodio también tuvo un componente relacionado con Saltillo: durante la dinámica del programa se planteó una apuesta de 500 dólares destinados al asilo Ropero del Pobre, institución con la que Alvarado de León ya había trabajado anteriormente. El arquitecto realizó en 2024 la remodelación de este espacio para adultos mayores, después de documentar las necesidades que encontró durante una visita al inmueble. Entre los trabajos identificados entonces estuvieron reparaciones en ventanas, puertas, baños y techos.

DE ‘JUVE 3D’ A ARQUI JUVE Durante la conversación con Escamilla también quedó aclarado el origen del nombre con el que miles de personas lo identifican en plataformas digitales. Alvarado de León explicó que “Juve” no corresponde a su nombre de pila, sino que proviene de Juve 3D Studio, el proyecto profesional con el que comenzó a trabajar en diseño y visualización arquitectónica. Con el crecimiento de sus redes sociales, ese nombre terminó convirtiéndose en su identidad digital, aunque señaló que también prefiere que sus seguidores lo llamen de manera cercana “Arky”. El saltillense ha construido buena parte de su audiencia alrededor de contenidos relacionados con construcción, diseño, materiales, remodelación y consejos para quienes realizan obras por cuenta propia. Su proyecto, que comenzó vinculado con la arquitectura y los renders, evolucionó hacia una plataforma de divulgación sobre el sector. DEL CHALÁN AL SUPERINTENDENTE Uno de los momentos que más llamó la atención durante el programa fue cuando el arquitecto explicó las diferencias entre algunos de los puestos que existen dentro de una obra y habló de los ingresos semanales asociados a ellos. De acuerdo con las cifras expuestas durante la charla, un chalán puede obtener alrededor de 3 mil 500 pesos semanales; un media cuchara, unos 4 mil 500; mientras que un maestro de obra puede alcanzar aproximadamente 5 mil 500 pesos. También habló del papel de los superintendentes, trabajadores con décadas de experiencia en la construcción que, según explicó, pueden superar los 6 mil 500 pesos semanales. Más allá de las cantidades, Alvarado de León destacó el conocimiento práctico acumulado por estos trabajadores y la experiencia que pueden aportar en una obra. La conversación derivó también hacia las condiciones y costumbres de los trabajadores de la construcción, entre bromas sobre los llamados “paros”, las celebraciones por el día del colado, la Santa Cruz, los sábados de medio turno y el tradicional “San Lunes”.

LOS PRIMEROS 20 MIL PESOS El arquitecto también recordó una etapa de sus primeros años profesionales, cuando recién había terminado la carrera y se propuso como una de sus primeras metas económicas reunir 20 mil pesos. La cantidad tenía un significado particular para él porque nunca había tenido ese dinero reunido, por lo que alcanzar esa cifra se convirtió en una especie de objetivo personal mientras comenzaba a abrirse camino en el mundo laboral. La anécdota sirvió para contrastar sus primeros años profesionales con la exposición que actualmente tiene en redes sociales y con el crecimiento que ha experimentado su proyecto digital. En 2025, el saltillense recibió el premio TikTok Inspira en los TikTok Awards y posteriormente fue incluido por Forbes en una lista de líderes en innovación, reconocimientos relacionados con su trabajo como creador de contenido y divulgador de temas de arquitectura. POR QUÉ EMPEZÓ A HACER VIDEOS Durante la entrevista, Alvarado de León explicó que existen tres motivos principales detrás de su decisión de comenzar a producir contenido para internet. El primero, dijo, está relacionado con su deseo de dejar registro de sus ideas y de su trabajo. Para el arquitecto, internet ofrece la posibilidad de que aquello que una persona piensa, siente o crea permanezca disponible incluso después de su muerte. El segundo motivo está relacionado con la pandemia. Fue durante ese periodo cuando comenzó a desarrollar con mayor fuerza su presencia en redes sociales.

Explicó que no provenía de una familia con un apellido reconocido dentro del sector de la construcción y que tampoco contaba, en ese momento, con un gran portafolio o una trayectoria extensa. Las plataformas digitales se convirtieron entonces en una herramienta para mostrar sus conocimientos y encontrar una audiencia. El tercer motivo tiene que ver con la divulgación. El arquitecto sostuvo que uno de sus objetivos es proporcionar información que pueda ayudar a las personas que construyen o remodelan sin contar con los recursos para contratar a un profesional que supervise cada etapa de una obra. Su intención, explicó, es que los contenidos permitan a quienes realizan autoconstrucción conocer aspectos básicos y detectar posibles errores o negligencias. VARILLA, CEMENTO Y LOS COSTOS DE CONSTRUIR La conversación también pasó por uno de los problemas recurrentes para quienes trabajan en el sector: la variación en los precios de los materiales. Alvarado de León habló particularmente de la varilla y el cemento, cuyos costos, dijo, pueden experimentar cambios constantes. Incluso comparó de manera irónica su comportamiento con el precio del oro. El comentario abrió una conversación sobre la dificultad que enfrentan los clientes cuando intentan establecer desde el principio cuánto costará una construcción, debido a que el precio de materiales y otros componentes puede modificarse durante el desarrollo de un proyecto. Otro de los temas fue la diferencia entre las expectativas de los clientes y los tiempos reales que requiere el trabajo arquitectónico. Fue precisamente este punto el que provocó uno de los momentos que posteriormente circularon en redes sociales. EL MOMENTO QUE ENCENDIÓ LAS REDES Durante la entrevista, Franco Escamilla cuestionó al arquitecto sobre el tiempo necesario para realizar un render de una vivienda. Alvarado de León explicó que generar la imagen puede tomar alrededor de uno o dos días, pero que el proceso completo de desarrollar un proyecto arquitectónico es mucho más amplio y puede extenderse durante semanas o incluso meses. La respuesta fue interpretada por algunos usuarios como una contestación sarcástica hacia el comediante y comenzaron a circular publicaciones que aseguraban que el arquitecto había llamado “ignorante” a Escamilla. El intercambio se convirtió en uno de los fragmentos más comentados del episodio, aunque la conversación completa mostró que el tema central era la diferencia entre elaborar una imagen arquitectónica y desarrollar integralmente un proyecto.

‘SOY SERIO, PERO NO SANGRÓN’ La participación de Alvarado de León también reavivó comentarios que ya habían surgido en su anterior aparición relacionada con el programa Los Amos del Universo, donde compartió espacio con Franco Escamilla y La Mole. Parte de los usuarios cuestionó en redes la actitud seria del arquitecto durante las dinámicas de humor y lo calificó con términos como “sangrón” o “mamón”. Ante las críticas, el propio Alvarado de León respondió en redes sociales para explicar que su personalidad es seria y que no necesariamente disfruta que se hagan bromas sobre él o sobre su profesión. Su postura quedó resumida en una frase que posteriormente comenzó a circular entre sus seguidores: “Soy serio, pero no sangrón”. El arquitecto también dejó claro que no pretende agradarle a todo el público y que su participación en este tipo de programas tiene como finalidad hablar de los temas que conoce. Franco Escamilla, por su parte, intervino posteriormente para rechazar la idea de que hubiera algún conflicto entre ambos. El comediante explicó que el encuentro simplemente colocó a un profesionista con una personalidad más seria dentro de una dinámica dominada por dos comediantes acostumbrados a la improvisación y las bromas. Escamilla aseguró que Alvarado de León fue un invitado amable y educado y atribuyó parte de las interpretaciones negativas a la percepción que algunos espectadores tuvieron de la interacción. La aparición en Tirando Bola se suma a una trayectoria que ha llevado al arquitecto saltillense de los proyectos de diseño y visualización 3D a convertirse en uno de los creadores mexicanos más reconocibles dentro del contenido relacionado con construcción. Su presencia digital también ha estado vinculada con acciones sociales en Saltillo, entre ellas la remodelación del Ropero del Pobre, proyecto que comenzó en 2024 y que posteriormente mostró terminado a través de sus redes. Ahora, su participación junto a Franco Escamilla volvió a colocar al Arqui Juve en la conversación digital, esta vez no solo por sus conocimientos sobre arquitectura, sino por la peculiar combinación entre su estilo serio, el humor del programa y las historias personales que compartió frente a las cámaras.