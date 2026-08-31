‘Mi Pasión por Ayudar’ entrega 50 paquetes de útiles escolares en Piedras Negras para apoyar a familias en el regreso a clases

Brenda Martínez, presidenta de la organización, señaló que la campaña surgió como una forma de respaldar a padres de familia que, debido al costo de los materiales escolares, aún no han podido completar las listas solicitadas por los planteles educativos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con la intención de apoyar a las familias que enfrentan dificultades económicas ante los gastos del regreso a clases, la Fundación “Mi Pasión por Ayudar” entregó este lunes 50 paquetes de útiles escolares a estudiantes de sectores vulnerables de Piedras Negras.

Los paquetes distribuidos contienen artículos básicos para las actividades académicas, entre ellos dos cuadernos, lápices, bolígrafos, borradores, colores y sacapuntas, con lo que se busca que los menores cuenten con lo necesario para comenzar sus clases.

Martínez destacó que, ante las condiciones económicas que atraviesan algunas familias, cualquier apoyo puede representar un alivio para los padres de familia durante esta temporada.

“Sabemos que la situación económica actual es complicada; de esta manera contribuimos con quienes más lo necesitan para que los niños puedan iniciar sus clases con lo indispensable”, expresó.

La presidenta de la fundación informó que la campaña tendrá continuidad durante la próxima semana, periodo en el que se mantendrá la recolección de materiales para posteriormente distribuir más paquetes entre familias que requieran este respaldo.

El objetivo, explicó, es incrementar el número de beneficiarios y llevar el apoyo a más estudiantes de la localidad.

Estas acciones forman parte del trabajo social que desarrolla de manera permanente la asociación civil en Piedras Negras, mediante diferentes programas dirigidos a personas y familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Entre sus actividades también se encuentra el comedor instalado en el cuartel, donde se preparan y distribuyen alimentos calientes para personas que requieren apoyo alimentario.

La organización llamó a quienes tengan posibilidad de colaborar a sumarse a estas iniciativas, ya sea mediante donativos de útiles escolares, alimentos o participación voluntaria, con el propósito de ampliar el alcance de los programas comunitarios.