Muere interno tamaulipeco en el Cereso de Piedras Negras, Coahuila

Según las diligencias realizadas tras reportarse el fallecimiento, Jiménez Orozco manifestó sentirse mal y solicitó atención médica. Debido a su condición fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría; sin embargo, al llegar al nosocomio ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, su cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Rubén Jiménez Orozco, interno originario de Tamaulipas, falleció mientras permanecía recluido en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras . De acuerdo con información atribuida a la Fiscalía General del Estado, el deceso no estaría relacionado con una agresión o algún hecho violento dentro del centro penitenciario.

El dictamen forense estableció como causa de muerte un shock cardiogénico, una condición en la que el corazón pierde de manera grave su capacidad para bombear sangre al organismo. La necropsia también detectó un tumor y otros padecimientos que habrían contribuido al deterioro de su estado de salud.

La Fiscalía informó además que permanecen pendientes algunos estudios de laboratorio relacionados con un posible diagnóstico de tuberculosis; sin embargo, esta enfermedad no fue establecida como causa del fallecimiento. Las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para documentar oficialmente el caso.

Jiménez Orozco se encontraba privado de la libertad en espera de que continuara su proceso judicial, relacionado con hechos registrados sobre la carretera federal número 2, en la zona limítrofe entre Coahuila y Nuevo León.