Muere motociclista de 41 años tras choque en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Antonio Casas Briones, de 41 años, murió en Piedras Negras, Coahuila, durante la madrugada de este martes 13 de octubre a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de motocicleta ocurrido el lunes en el cruce de las calles Juan de la Barrera y Taray. El conductor de la camioneta involucrada permanece detenido mientras se investigan las circunstancias del percance.

El motociclista fue trasladado con lesiones graves al Hospital Salvador Chavarría, después de recibir los primeros auxilios de paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Su fallecimiento ocurrió horas después, cuando permanecía bajo atención médica.

En la colisión participaron una motocicleta Veloci 200R, conducida por Casas Briones, y una camioneta tipo pickup que manejaba Rogelio “N”, de 22 años. Tras el impacto, elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

El conductor de la camioneta quedó a disposición del Ministerio Público. La investigación se desarrolla por el posible delito de homicidio culposo, y el peritaje de Tránsito Terrestre será parte de los elementos para determinar su situación jurídica.

Los primeros reportes del accidente señalan que el motociclista presuntamente omitió una señal de alto al llegar al crucero y que la camioneta, utilizada para repartir agua purificada, circulaba con preferencia de paso. Esa versión forma parte de la información preliminar sobre la mecánica del choque.

El dictamen técnico deberá establecer cómo se produjo la colisión y la participación de cada vehículo. La detención del otro conductor ocurre dentro de las diligencias para esclarecer el hecho; la atribución de responsabilidades dependerá de los datos incorporados a la investigación.

La muerte de Casas Briones fue notificada a las autoridades ministeriales para dar continuidad al caso. El análisis del accidente y sus consecuencias quedó bajo seguimiento del Ministerio Público.