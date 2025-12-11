Muere motociclista tras ser embestida por militar en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 11 diciembre 2025
    Muere motociclista tras ser embestida por militar en Piedras Negras
    La camioneta Durango quedó detenida metros adelante del lugar del choque, mientras agentes de investigación revisaban las condiciones en que circulaba el conductor militar. FOTO: REDES SOCIALES

Las autoridades analizaron la mecánica del choque y aseguraron al conductor militar para determinar responsabilidades por el impacto fatal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una motociclista falleció la mañana de ayer miércoles en Piedras Negras luego de ser impactada por una camioneta manejada por un elemento militar en la colonia Praderas. El hecho provocó la movilización inmediata de autoridades y el cierre parcial de la avenida Román Cepeda, donde ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró alrededor de las 08:00 horas cuando Cinthia Ivett ¨N¨, de 33 años, circulaba en una motocicleta negra por el par vial Román Cepeda. Según testigos y las primeras indagatorias, la mujer intentaba incorporarse a la avenida cuando fue embestida por una camioneta Dodge Durango blanca, conducida por un militar identificado como Omar ¨N¨, quien transitaba en vía libre.

El impacto lanzó a la motociclista varios metros sobre la carpeta asfáltica, provocándole lesiones que le causaron la muerte en el lugar. Su motocicleta quedó proyectada a distancia, mientras automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio, pero solo pudieron confirmar que la mujer ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes y peritos ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia.

El conductor de la camioneta fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, donde se determinará su situación legal y se deslindarán responsabilidades.

Entre los datos recabados, se informó que la víctima era enfermera y laboraba en un laboratorio ubicado en el centro de Piedras Negras. Su fallecimiento causó consternación entre compañeros de trabajo y familiares, quienes acudieron al sitio del accidente.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

