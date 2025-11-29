Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana

Las dosis de metanfetamina y de cristal fueron las drogas más aseguradas durante 2025 en Coahuila, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez. En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Defensa de los Derechos Humanos del Congreso local, el funcionario detalló los principales aseguramientos realizados en el segundo año de la actual administración. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Conseguir drogas es fácil, consideran 22 mil niños “Este año logramos asegurar 2 mil 617 kilogramos de mariguana, 2 mil 354 envoltorios de cocaína, 16 mil 967 envoltorios de cristal y 21 mil 360 envoltorios de metanfetamina”, señaló. En promedio, añadió, se confiscan diariamente 58.5 envoltorios de metanfetamina y 46 de cristal. Gutiérrez Rodríguez explicó, a pregunta expresa de VANGUARDIA, la diferencia entre ambas drogas sintéticas. “Hay anfetaminas y metanfetaminas; la diferencia está en el tipo de cápsulas y en que, a veces, la droga viene suelta. Por eso algunas dosis se presentan como cápsulas de metanfetamina o anfetaminas, y otras en forma de cristal. Hay personas que con un envoltorio de cristal pueden generar varias dosis o consumirlo en distintas ocasiones”, expuso.

El funcionario también destacó la construcción del Arco de Seguridad Carretero en el municipio de Hidalgo y el inicio de otro en Torreón, que reforzará el blindaje en la Región Laguna. Asimismo, mencionó el fortalecimiento de la Policía Estatal, del Ejército mexicano y de la Marina con 15 cuarteles completamente equipados, además de la construcción del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la Región Centro-Desierto. TE PUEDE INTERESAR: Aseguran droga y detienen a dos mujeres en operativo en Acuña “En Coahuila, la seguridad es una realidad que se construye con voluntad política y resultados. Tan es así que los datos e indicadores publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respaldan nuestro trabajo”, afirmó. COAHUILA, LÍDER POR MUERTES EN ANEXOS En febrero de este año, este medio publicó que durante 2024 se registraron 94 personas fallecidas en centros de rehabilitación del país, de las cuales 15 ocurrieron en Coahuila, situando al estado como el de mayor número. En 2025, un joven de 22 años murió en Saltillo horas después de haber sido ingresado al anexo “Regreso al Rebaño, A.C., sede Luz y Vida Alemán”, ubicado en la colonia Saltillo 2000.

En agosto, VANGUARDIA dio a conocer que, según la Secretaría de Salud estatal, los centros de rehabilitación conocidos como “anexos” aumentaron más del doble en un año. Eliud Aguirre, titular de la dependencia, explicó que inicialmente se tenían registrados 170 y actualmente existen cerca de 400.Añadió que 16 de estos establecimientos han sido sancionados por diversas irregularidades. “El tema de los anexos es muy complicado, porque a menudo abren bajo otro nombre, sin avisar; internan personas y nosotros solo nos enteramos a través de alguna queja”, declaró Aguirre en agosto. CATEOS CONSTANTES En octubre, dos domicilios al sur de Saltillo fueron asegurados por la venta de drogas, conocidos como “puntos”. Tres adultos fueron detenidos en la colonia Lomas de San Javier por posesión de marihuana y cristal, mientras que diversas sustancias fueron aseguradas en la colonia El Salvador. Hasta ese mes, la Fiscalía General del Estado reportó 52 cateos en Saltillo durante 2025, con el aseguramiento de 20.5 kilos de cristal, 40 kilos de mariguana, 844 gramos de cocaína y dos armas cortas.

Ese mismo mes, cateos en la colonia Guayulera dejaron dos personas detenidas tras decomisar dos envoltorios con cristal —de 38 y 33 gramos—, además de 74 mil pesos en efectivo. Posteriormente, el operativo se extendió a la calle Pedro Anaya, donde cinco personas más fueron detenidas y se aseguraron 14 kilos de droga. Uno de los decomisos más importantes del año ocurrió en julio, cuando en Nueva Rosita se aseguraron 40 kilogramos de mariguana, un rifle calibre .22 y se detuvo a tres personas, entre ellas un menor de edad. EXPONEN A MENORES DE EDAD En varios aseguramientos se ha detectado la presencia de menores expuestos a la comercialización y consumo de drogas. TE PUEDE INTERESAR: Monclova: fiestas decembrinas elevan riesgo de consumo de drogas en adolescentes En junio, un cateo en Nueva Rosita dejó cuatro detenidos y el decomiso de 72 dosis de cristal. En el inmueble, ubicado en la colonia Prolongación Allende, se encontraron además dos menores de edad, quienes fueron puestos bajo resguardo de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif). En Saltillo, dos hombres y una menor fueron detenidos en abril de 2025, tras asegurarse casi un kilogramo de cristal en la colonia Satélite Sur.