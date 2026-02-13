Muere peatón tras ser arrollado por camión de personal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 52 años perdió la vida luego de permanecer hospitalizado tras ser arrollado por un camión de transporte de personal en Piedras Negras. El fallecimiento fue confirmado la mañana del jueves 12 de febrero, horas después del accidente ocurrido sobre el bulevar Centenario, a la altura de la colonia Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Máximo de Jesús ¨N¨, también referido como Máximo ¨N¨. De acuerdo con los reportes, el percance se registró durante la tarde del miércoles 11 de febrero, cuando un camión de transporte de personal circulaba por el sector y el peatón terminó en la trayectoria de la unidad.

Testigos señalaron que presuntamente el hombre intentó cruzar la vialidad cuando fue embestido por el vehículo. Tras el impacto, sufrió lesiones de gravedad, entre ellas fractura de cráneo y probable traumatismo craneoencefálico.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Tras el deceso, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la delegación Norte Uno, tomó conocimiento de los hechos y ordenó la práctica de la necropsia de ley, así como diversos dictámenes periciales para establecer con precisión la causa de la muerte.

En el accidente estuvo involucrado un conductor identificado como Óscar Leonel “N”, cuya situación jurídica es analizada por el Ministerio Público especializado en asuntos viales. De acuerdo con la información oficial, en un plazo de 48 horas se definirá su condición legal conforme avance la integración de la carpeta de investigación.

Las autoridades indicaron que ya se cuenta con información recabada dentro del expediente y que se continuará con las diligencias necesarias para determinar responsabilidades.

El hecho generó movilización en la zona del bulevar Centenario, donde quedó registrado el atropellamiento que finalmente derivó en la muerte del peatón. La investigación sigue abierta mientras se integran los elementos técnicos y testimoniales correspondientes.

(Con información e medios locales)