Muere repartidor de comida atropellado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una maniobra sin precaución terminó en tragedia la mañana del miércoles en el bulevar Venustiano Carranza, en Piedras Negras, donde un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil que se incorporaba desde un camino de terracería.

El accidente se registró cerca de las 10:00 horas, a la altura del Cortijo Emir Méndez. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Dodge Charger color negro intentó integrarse a la vialidad principal sin advertir que un peatón cruzaba por el camellón central. El impacto fue directo y provocó que la víctima saliera proyectada varios metros, quedando tendida a más de 20 metros del punto donde ocurrió la colisión.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes aseguraron el perímetro para evitar riesgos a otros automovilistas y peatones. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos también arribaron tras el llamado de emergencia; sin embargo, al valorar al lesionado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras revisar la documentación entre sus pertenencias, las autoridades identificaron al fallecido como Mario Maldonado “N”, de 53 años de edad, quien se dedicaba a la venta de comida en la ruta fiscal de esta ciudad fronteriza.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del accidente. El conductor involucrado fue asegurado para deslindar responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. El tránsito en el sector se vio afectado durante varios minutos mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales.

