Muere repartidor de comida atropellado en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 19 febrero 2026
    Muere repartidor de comida atropellado en Piedras Negras
    Peritos realizaron el levantamiento de indicios en el sitio del atropellamiento. REDES SOCIALES

El conductor fue asegurado tras el accidente, mientras peritos efectuaban el peritaje y levantamiento de indicios en el lugar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una maniobra sin precaución terminó en tragedia la mañana del miércoles en el bulevar Venustiano Carranza, en Piedras Negras, donde un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil que se incorporaba desde un camino de terracería.

El accidente se registró cerca de las 10:00 horas, a la altura del Cortijo Emir Méndez. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Dodge Charger color negro intentó integrarse a la vialidad principal sin advertir que un peatón cruzaba por el camellón central. El impacto fue directo y provocó que la víctima saliera proyectada varios metros, quedando tendida a más de 20 metros del punto donde ocurrió la colisión.

TE PUEDE INTERESAR: Pasta de Conchos: a 20 años familias exigen verdad y justicia

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes aseguraron el perímetro para evitar riesgos a otros automovilistas y peatones. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos también arribaron tras el llamado de emergencia; sin embargo, al valorar al lesionado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras revisar la documentación entre sus pertenencias, las autoridades identificaron al fallecido como Mario Maldonado “N”, de 53 años de edad, quien se dedicaba a la venta de comida en la ruta fiscal de esta ciudad fronteriza.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del accidente. El conductor involucrado fue asegurado para deslindar responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. El tránsito en el sector se vio afectado durante varios minutos mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO