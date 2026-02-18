Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

/ 18 febrero 2026
    Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo
    Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad. CORTESÍA

Aumenta número de brigadas municipales para atender reportes ciudadanos y mejorar tránsito, seguridad y espacios públicos

Trabajadores del Municipio intensificaron las labores de rehabilitación de superficies dañadas en barrios, colonias y arterias principales de Saltillo, con el objetivo de optimizar la circulación y elevar las condiciones de seguridad para peatones, ciclistas y automovilistas.

El Gobierno Municipal desplegó cuadrillas especializadas y maquinaria de alto rendimiento para realizar el retiro de material deteriorado, limpieza del área, colocación de mezcla asfáltica caliente, compactación y nivelación, a fin de asegurar mayor durabilidad en los trabajos ejecutados.

Personal municipal efectuó poda y deshierbe en camellones para reforzar la visibilidad y la seguridad vial. CORTESÍA

El edil informó que el número de equipos destinados a estas acciones pasó de siete a 17 brigadas, las cuales atienden reportes canalizados a través del Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

INTERVENCIONES EN BULEVARES Y COLONIAS

Este miércoles, personal del programa “Aquí andamos” intervino tramos con desgaste severo sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en el segmento comprendido entre la carretera a Zincamex y la calle Puerto Escondido.

De manera paralela, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajaron en las calles Luis María Siller Sánchez y Dr. Gonzalo Valdés Valdés, en la colonia Los Doctores, mientras que al poniente se atendieron puntos de la calle La Rioja, entre Pamplona y Galicia, en el fraccionamiento La Valencia.

Brigadas municipales realizaron trabajos de rehabilitación en diversos tramos del bulevar Isidro López Zertuche. CORTESÍA

En la zona sur, las acciones se concentraron en la calzada Antonio Narro, entre Francisco Ignacio Madero y el bulevar Enrique Martínez y Martínez.

La administración municipal destacó que estas obras impactan directamente en la movilidad cotidiana de familias que se trasladan a centros educativos, laborales y comerciales.

LIMPIEZA URBANA Y PREVENCIÓN

Además del mejoramiento de la carpeta asfáltica, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron limpieza integral en plazas públicas de la colonia Pueblo Insurgente, ubicadas entre las calles Emiliano Zapata, Francisco Villa y 27 de Diciembre, así como en el cruce de Roberto Esperón y Vicente Guerrero.

En la colonia Los Doctores se realizaron labores de retiro de material dañado y colocación de mezcla asfáltica caliente. CORTESÍA

En estos espacios se efectuaron labores de retiro de maleza, basura y escombro, con el propósito de fortalecer la convivencia y el uso adecuado de áreas comunes.

Para reforzar la seguridad vial, también se llevaron a cabo trabajos de poda y deshierbe en el camellón central del bulevar Isidro López Zertuche, en el tramo que conecta con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento avanza en la consolidación de una ciudad más funcional, ordenada y segura para habitantes y visitantes.

