Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo
Aumenta número de brigadas municipales para atender reportes ciudadanos y mejorar tránsito, seguridad y espacios públicos
Trabajadores del Municipio intensificaron las labores de rehabilitación de superficies dañadas en barrios, colonias y arterias principales de Saltillo, con el objetivo de optimizar la circulación y elevar las condiciones de seguridad para peatones, ciclistas y automovilistas.
El Gobierno Municipal desplegó cuadrillas especializadas y maquinaria de alto rendimiento para realizar el retiro de material deteriorado, limpieza del área, colocación de mezcla asfáltica caliente, compactación y nivelación, a fin de asegurar mayor durabilidad en los trabajos ejecutados.
TE PUEDE INTERESAR: Aún puedes llevar tu árbol navideño a los centros de acopio; han reunido más de 500 pinos
El edil informó que el número de equipos destinados a estas acciones pasó de siete a 17 brigadas, las cuales atienden reportes canalizados a través del Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.
INTERVENCIONES EN BULEVARES Y COLONIAS
Este miércoles, personal del programa “Aquí andamos” intervino tramos con desgaste severo sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en el segmento comprendido entre la carretera a Zincamex y la calle Puerto Escondido.
De manera paralela, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajaron en las calles Luis María Siller Sánchez y Dr. Gonzalo Valdés Valdés, en la colonia Los Doctores, mientras que al poniente se atendieron puntos de la calle La Rioja, entre Pamplona y Galicia, en el fraccionamiento La Valencia.
En la zona sur, las acciones se concentraron en la calzada Antonio Narro, entre Francisco Ignacio Madero y el bulevar Enrique Martínez y Martínez.
La administración municipal destacó que estas obras impactan directamente en la movilidad cotidiana de familias que se trasladan a centros educativos, laborales y comerciales.
LIMPIEZA URBANA Y PREVENCIÓN
Además del mejoramiento de la carpeta asfáltica, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron limpieza integral en plazas públicas de la colonia Pueblo Insurgente, ubicadas entre las calles Emiliano Zapata, Francisco Villa y 27 de Diciembre, así como en el cruce de Roberto Esperón y Vicente Guerrero.
En estos espacios se efectuaron labores de retiro de maleza, basura y escombro, con el propósito de fortalecer la convivencia y el uso adecuado de áreas comunes.
Para reforzar la seguridad vial, también se llevaron a cabo trabajos de poda y deshierbe en el camellón central del bulevar Isidro López Zertuche, en el tramo que conecta con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.
Con estas intervenciones, el Ayuntamiento avanza en la consolidación de una ciudad más funcional, ordenada y segura para habitantes y visitantes.