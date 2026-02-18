Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Trabajadores del Municipio intensificaron las labores de rehabilitación de superficies dañadas en barrios, colonias y arterias principales de Saltillo, con el objetivo de optimizar la circulación y elevar las condiciones de seguridad para peatones, ciclistas y automovilistas. El Gobierno Municipal desplegó cuadrillas especializadas y maquinaria de alto rendimiento para realizar el retiro de material deteriorado, limpieza del área, colocación de mezcla asfáltica caliente, compactación y nivelación, a fin de asegurar mayor durabilidad en los trabajos ejecutados.

El edil informó que el número de equipos destinados a estas acciones pasó de siete a 17 brigadas, las cuales atienden reportes canalizados a través del Chat Bot oficial "Saltillo Fácil", en el número 844-160-08-08. INTERVENCIONES EN BULEVARES Y COLONIAS Este miércoles, personal del programa "Aquí andamos" intervino tramos con desgaste severo sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en el segmento comprendido entre la carretera a Zincamex y la calle Puerto Escondido. De manera paralela, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajaron en las calles Luis María Siller Sánchez y Dr. Gonzalo Valdés Valdés, en la colonia Los Doctores, mientras que al poniente se atendieron puntos de la calle La Rioja, entre Pamplona y Galicia, en el fraccionamiento La Valencia.

En la zona sur, las acciones se concentraron en la calzada Antonio Narro, entre Francisco Ignacio Madero y el bulevar Enrique Martínez y Martínez. La administración municipal destacó que estas obras impactan directamente en la movilidad cotidiana de familias que se trasladan a centros educativos, laborales y comerciales. LIMPIEZA URBANA Y PREVENCIÓN Además del mejoramiento de la carpeta asfáltica, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron limpieza integral en plazas públicas de la colonia Pueblo Insurgente, ubicadas entre las calles Emiliano Zapata, Francisco Villa y 27 de Diciembre, así como en el cruce de Roberto Esperón y Vicente Guerrero.