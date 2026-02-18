Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal

Monclova
/ 18 febrero 2026
    Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova. LIDIET MEXICANO

Los proyectos contemplan infraestructura social, urbana y deportiva, además de acciones coordinadas con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento

MONCLOVA, COAH.- Más de 150 obras en infraestructura social, urbana y deportiva, así como acciones coordinadas con el sistema de agua, se proyectan para el año 2026 en Monclova.

Así lo informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó que estos proyectos serán posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo conjunto con el municipio.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención Saltillo! Cerrarán paso a desnivel en el periférico LEA este sábado por obras pluviales

El edil señaló que este paquete de obras contempla mejoras en distintos sectores de la ciudad, incluyendo espacios públicos, infraestructura urbana y deportiva, así como acciones en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, lo que permitirá fortalecer los servicios y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Estamos proyectando más de 150 obras en infraestructura social, urbana y deportiva, en coordinación con el Simas y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, porque queremos construir un mejor futuro para Monclova, atendiendo de fondo los problemas del pasado y dando soluciones permanentes a nuestra ciudad”, dijo el alcalde.

Subrayó que uno de los objetivos principales es construir una ruta clara para el desarrollo de la ciudad, no solo atendiendo las necesidades actuales, sino también proyectando el crecimiento a futuro.

Indicó que para lograrlo es necesario revisar las problemáticas que se han generado en el pasado y darles una solución definitiva, evitando medidas temporales que no resuelven de fondo las necesidades de la población.

Carlos Villarreal finalmente destacó que la planeación urbana y la ejecución de obras forman parte de una estrategia integral que busca consolidar a Monclova como una ciudad con mejores condiciones de infraestructura y servicios, impulsando su desarrollo y garantizando un mejor entorno para las familias en los próximos años.

