‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector

Luego de que se difundiera la presunta detección de más de 50 aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Octavio Pimentel afirmó que no se trata de personas que cobren sin trabajar, sino de personal que no comprobó su participación activa mediante la entrega de documentación.

Explicó que el señalamiento surgió porque varios trabajadores no presentaron su carta de compatibilidad de horarios, requisito obligatorio para quienes reciben recursos públicos. Indicó que, ante la revisión, la Universidad informó esta situación a la autoridad correspondiente.

“Lo que hicimos fue pedirles que lleguen a la Universidad a entregar su carta de compatibilidad de horarios porque todo trabajador que recibe un peso de recurso público de los impuestos tiene la obligación de entregar su carta compatible a horarios”, señaló.

De los aproximadamente 50 casos detectados inicialmente, precisó que una parte ya entregó la documentación. Actualmente, alrededor de 16 personas no han comprobado formalmente que laboran en la institución, mientras que el resto cumplió de manera posterior.

Detalló que entre los casos se encuentran docentes y también algunos trabajadores de hospitales universitarios. “Lo que vamos a tener que hacer para solventar a la autoridad superior del Estado, es entregarle la documentación de quienes que no entregaron a la Fiscalía Anticorrupción la carta de compatibilidad de horarios; ellos tienen que proceder conforme a derecho con ellos, no contra nosotros”, dijo.