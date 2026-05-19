Muere septuagenario tras ser arrollado en Piedras Negras; conductor es investigado

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del sábado, cuando el septuagenario intentaba cruzar la transitada vialidad con dirección hacia la clínica del ISSSTE. En ese momento fue embestido por un vehículo, cuyo conductor presuntamente abandonó el lugar tras el impacto.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 77 años perdió la vida durante la madrugada luego de permanecer varias horas hospitalizado a consecuencia de las lesiones sufridas en un atropellamiento registrado sobre el bulevar Mendoza Berrueto, en la colonia ISSSTE de Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes iniciales, la víctima quedó tendida sobre el camellón central del bulevar mientras testigos solicitaban apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”.

Al ingresar al nosocomio, el hombre no había sido identificado oficialmente, por lo que fue registrado inicialmente como persona desconocida. Debido a la gravedad de las heridas que presentaba, permaneció bajo atención médica especializada, aunque su estado de salud fue reportado como delicado desde el momento de su ingreso.

Horas después, cerca de las 02:00 horas, personal médico notificó a las autoridades el fallecimiento del paciente, derivado de las lesiones ocasionadas por el atropellamiento.

Posteriormente, familiares acudieron para identificar a la víctima como Severiano Tanguma Niño, de 77 años de edad. Su sobrina fue quien confirmó la identidad ante las autoridades correspondientes.

Tras recibir el reporte del deceso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal se presentaron en el hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento.