Transforman con ‘Sonrisa Sana’ vidas de niños en Coahuila

Coahuila
/ 25 octubre 2025
    Transforman con ‘Sonrisa Sana’ vidas de niños en Coahuila
    La presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas, dijo que el programa devuelve esperanza a familias. FOTO: CORTESÍA

Llevan a cabo nueva jornada de cirugías reconstructivas y ya suman 34 en lo que va de 2025

El DIF Coahuila llevó a cabo una nueva jornada de cirugías reconstructivas dentro del programa Sonrisa Sana, en coordinación con la Secretaría de Salud y con el apoyo de la empresa LII United Products, S. de R.L. de C.V. (LENNOX).

Durante esta jornada se realizaron tres intervenciones quirúrgicas de labio y paladar hendido, que se suman a las 16 efectuadas previamente con el respaldo de la compañía. En total, 19 niñas y niños han sido beneficiados con este programa en lo que va del año, según informó el organismo estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza en Ramos ‘La más Chida’, van más de 7 mil tarjetas entregadas

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que a lo largo de 2025 se han practicado 34 cirugías reconstructivas, y subrayó que este tipo de acciones representan un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para mejorar la salud y calidad de vida de la niñez coahuilense.

“El programa Sonrisa Sana transforma vidas y devuelve esperanza a muchas familias. Cada cirugía representa una oportunidad para que un niño crezca con más confianza y mejores condiciones de salud”, expresó Salinas Valdés.

De acuerdo con el DIF, la colaboración con la Secretaría de Salud ha permitido reducir los costos de los procedimientos, mientras que la empresa LENNOX ha cubierto los gastos de 16 cirugías.

El Gobierno estatal señaló que este tipo de iniciativas forman parte de su estrategia para fortalecer la atención médica y social a los sectores más vulnerables, y reiteró su compromiso de mantener programas de salud especializados en beneficio de la población infantil.

Temas


Desarrollo Social
Salud

Localizaciones


Coahuila

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’