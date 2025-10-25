Transforman con ‘Sonrisa Sana’ vidas de niños en Coahuila

El DIF Coahuila llevó a cabo una nueva jornada de cirugías reconstructivas dentro del programa Sonrisa Sana, en coordinación con la Secretaría de Salud y con el apoyo de la empresa LII United Products, S. de R.L. de C.V. (LENNOX).

Durante esta jornada se realizaron tres intervenciones quirúrgicas de labio y paladar hendido, que se suman a las 16 efectuadas previamente con el respaldo de la compañía. En total, 19 niñas y niños han sido beneficiados con este programa en lo que va del año, según informó el organismo estatal.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que a lo largo de 2025 se han practicado 34 cirugías reconstructivas, y subrayó que este tipo de acciones representan un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para mejorar la salud y calidad de vida de la niñez coahuilense.

“El programa Sonrisa Sana transforma vidas y devuelve esperanza a muchas familias. Cada cirugía representa una oportunidad para que un niño crezca con más confianza y mejores condiciones de salud”, expresó Salinas Valdés.

De acuerdo con el DIF, la colaboración con la Secretaría de Salud ha permitido reducir los costos de los procedimientos, mientras que la empresa LENNOX ha cubierto los gastos de 16 cirugías.

El Gobierno estatal señaló que este tipo de iniciativas forman parte de su estrategia para fortalecer la atención médica y social a los sectores más vulnerables, y reiteró su compromiso de mantener programas de salud especializados en beneficio de la población infantil.