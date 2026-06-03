Muere tras sufrir graves quemaduras al encender un asador en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Muere tras sufrir graves quemaduras al encender un asador en Piedras Negras
    Martín Heriberto ¨N¨ permaneció varios días internado en el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría” debido a las graves quemaduras que sufrió tras registrarse un flamazo mientras intentaba encender un asador durante una convivencia. ARCHIVO

La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para documentar el accidente y confirmar oficialmente las circunstancias que derivaron en el fallecimiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de permanecer varios días hospitalizado por severas lesiones provocadas por un flamazo, un hombre de 30 años perdió la vida en el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”, donde recibía atención médica desde el pasado fin de semana, en Piedras Negras.

La víctima fue identificada como Martín Heriberto ¨N¨, quien resultó lesionado durante una convivencia realizada en una quinta de esta ciudad. De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el accidente ocurrió cuando intentó encender o avivar el fuego de un asador utilizando un líquido inflamable.

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Al arrojar la sustancia sobre el carbón y la leña que ya se encontraban encendidos, se registró un flamazo que lo alcanzó de lleno. El hombre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 50 por ciento de su cuerpo, lesiones que obligaron a su traslado al Hospital General para recibir atención especializada.

Durante varios días permaneció internado bajo observación médica; sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras, falleció durante la noche del lunes mientras era atendido en el nosocomio.

Tras recibir el reporte del deceso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, personal ministerial abrió una carpeta de investigación para documentar el caso y confirmar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Como parte del procedimiento legal, se realizaría la necropsia de ley para establecer de manera oficial la causa de la muerte. De manera preliminar, las autoridades señalaron que no existen indicios de la participación de terceras personas en el hecho.

Las investigaciones continúan abiertas para integrar todos los elementos relacionados con el incidente ocurrido durante la reunión familiar y concluir el expediente correspondiente.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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