Muere tras sufrir graves quemaduras al encender un asador en Piedras Negras

La víctima fue identificada como Martín Heriberto ¨N¨, quien resultó lesionado durante una convivencia realizada en una quinta de esta ciudad. De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el accidente ocurrió cuando intentó encender o avivar el fuego de un asador utilizando un líquido inflamable.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de permanecer varios días hospitalizado por severas lesiones provocadas por un flamazo, un hombre de 30 años perdió la vida en el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”, donde recibía atención médica desde el pasado fin de semana, en Piedras Negras.

Al arrojar la sustancia sobre el carbón y la leña que ya se encontraban encendidos, se registró un flamazo que lo alcanzó de lleno. El hombre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 50 por ciento de su cuerpo, lesiones que obligaron a su traslado al Hospital General para recibir atención especializada.

Durante varios días permaneció internado bajo observación médica; sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras, falleció durante la noche del lunes mientras era atendido en el nosocomio.

Tras recibir el reporte del deceso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, personal ministerial abrió una carpeta de investigación para documentar el caso y confirmar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Como parte del procedimiento legal, se realizaría la necropsia de ley para establecer de manera oficial la causa de la muerte. De manera preliminar, las autoridades señalaron que no existen indicios de la participación de terceras personas en el hecho.

Las investigaciones continúan abiertas para integrar todos los elementos relacionados con el incidente ocurrido durante la reunión familiar y concluir el expediente correspondiente.

(Con información de medios locales)