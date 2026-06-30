Confirman segunda muerte por rickettsiosis en Monclova; intensifican vigilancia sanitaria

El titular de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, informó que los análisis de laboratorio confirmaron que el menor, quien residía en la colonia Chapultepec y falleció en el Hospital Amparo Pape de Benavides, murió a causa de esta enfermedad. En la misma jornada también fueron descartados cinco casos sospechosos que permanecían bajo estudio en Monclova y Frontera.

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Salud confirmó que el fallecimiento de un niño de dos años ocurrido recientemente en Monclova fue consecuencia de rickettsiosis, enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas infectadas. Con este resultado, el municipio registra dos defunciones por este padecimiento en lo que va de 2026, mientras que la Región Centro acumula cuatro casos fatales.

Ante la sospecha inicial de que el menor pudiera padecer dengue o rickettsiosis, las acciones preventivas comenzaron antes de contar con el diagnóstico definitivo. Personal del área de Vectores efectuó fumigaciones alrededor del domicilio del niño y posteriormente amplió los trabajos al resto de la colonia con el propósito de reducir riesgos.

Las medidas sanitarias continuaron con recorridos en la calle Nogales y sectores cercanos, donde brigadas realizaron inspecciones casa por casa para recolectar garrapatas y enviarlas a análisis, a fin de determinar si portan la bacteria responsable del padecimiento.

De manera simultánea, personal de la Secretaría de Salud, Bienestar Animal y autoridades municipales revisó perros de la zona para aplicar tratamientos garrapaticidas y vacunas antirrábicas. También se inició un censo de mascotas y la captura de animales en situación de calle como parte de las acciones para disminuir la presencia del vector.

Las autoridades sanitarias informaron que, hasta el momento, no existen nuevos pacientes con síntomas compatibles con rickettsiosis; sin embargo, la vigilancia epidemiológica permanece activa para detectar oportunamente cualquier posible contagio.

Tras la confirmación del segundo fallecimiento en Monclova, la Secretaría de Salud reforzó la capacitación dirigida a médicos de hospitales y consultorios anexos a farmacias. El objetivo es fortalecer la detección temprana de casos sospechosos, además de actualizar al personal sobre los síntomas, el tratamiento y los protocolos de atención que deben seguirse ante pacientes con características compatibles con la enfermedad.

El primer fallecimiento confirmado por rickettsiosis en Monclova durante este año correspondió a un hombre de 29 años que habitaba en la colonia Ampliación Guerrero y que presentó una infección generalizada relacionada con este padecimiento.

En la Región Centro, durante 2026 también se han registrado las muertes de una mujer de 54 años en Ciudad Frontera y de un niño de 11 años en Monclova, con lo que la cifra de defunciones asociadas a rickettsiosis ascendió a cuatro, manteniendo en alerta a las autoridades sanitarias para continuar con las labores de prevención y monitoreo en los municipios de la zona.