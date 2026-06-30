FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas

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Saltillo
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    FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas
    El evento ofrece un ambiente de convivencia familiar con actividades para personas de todas las edades. CORTESÍA

Durante toda la jornada habrá promoción 2x1 en todos los juegos mecánicos

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias saltillenses y a los visitantes a disfrutar de las actividades programadas para este miércoles dentro del FUTFEST Saltillo 2026, que incluirán la transmisión de partidos internacionales de fútbol en pantalla gigante, promoción 2x1 en todos los juegos mecánicos y diversas opciones de entretenimiento para todas las edades.

La administración municipal destacó que el FUTFEST se ha consolidado como un espacio de convivencia familiar que combina deporte, recreación y entretenimiento en un ambiente seguro para los asistentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sumaran-pantallas-gigantes-al-futfest-saltillo-por-partido-mexico-vs-ecuador-CC21767216

Como parte de la programación deportiva, en la pantalla gigante instalada en el Biblioparque Norte se transmitirán dos encuentros correspondientes a la fase de eliminación. El primero será a las 14:00 horas, entre las selecciones de Bélgica y Senegal; posteriormente, a las 18:00 horas, se proyectará el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, ambos en horario del centro de México.

Además, durante toda la jornada estará vigente la promoción 2x1 en todos los juegos mecánicos, con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de las atracciones instaladas en el recinto.

Los asistentes también tendrán acceso a diversas actividades complementarias, entre ellas zonas de fotografía, activaciones, espacios de videojuegos, área gastronómica, venta de artículos conmemorativos y opciones recreativas para niñas, niños y adultos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/futfest-saltillo-2026-el-festival-que-transformo-el-biblioparque-norte-en-el-corazon-de-la-diversion-familiar-JH21731787

El costo de acceso al FUTFEST Saltillo 2026 es de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital de venta de boletos. Las entradas también están disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

El Gobierno Municipal informó que el FUTFEST Saltillo 2026 permanecerá hasta el 19 de julio, ofreciendo transmisiones de encuentros internacionales, conciertos y actividades recreativas con el propósito de fortalecer la convivencia familiar y ofrecer alternativas de esparcimiento para la población durante la temporada.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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