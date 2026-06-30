FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias saltillenses y a los visitantes a disfrutar de las actividades programadas para este miércoles dentro del FUTFEST Saltillo 2026, que incluirán la transmisión de partidos internacionales de fútbol en pantalla gigante, promoción 2x1 en todos los juegos mecánicos y diversas opciones de entretenimiento para todas las edades. La administración municipal destacó que el FUTFEST se ha consolidado como un espacio de convivencia familiar que combina deporte, recreación y entretenimiento en un ambiente seguro para los asistentes.

Como parte de la programación deportiva, en la pantalla gigante instalada en el Biblioparque Norte se transmitirán dos encuentros correspondientes a la fase de eliminación. El primero será a las 14:00 horas, entre las selecciones de Bélgica y Senegal; posteriormente, a las 18:00 horas, se proyectará el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, ambos en horario del centro de México. Además, durante toda la jornada estará vigente la promoción 2x1 en todos los juegos mecánicos, con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de las atracciones instaladas en el recinto. Los asistentes también tendrán acceso a diversas actividades complementarias, entre ellas zonas de fotografía, activaciones, espacios de videojuegos, área gastronómica, venta de artículos conmemorativos y opciones recreativas para niñas, niños y adultos.

El costo de acceso al FUTFEST Saltillo 2026 es de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital de venta de boletos. Las entradas también están disponibles en las sucursales de JR Sombreros. El Gobierno Municipal informó que el FUTFEST Saltillo 2026 permanecerá hasta el 19 de julio, ofreciendo transmisiones de encuentros internacionales, conciertos y actividades recreativas con el propósito de fortalecer la convivencia familiar y ofrecer alternativas de esparcimiento para la población durante la temporada.

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