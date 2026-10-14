Necropsia de Karla revela más de 20 heridas; preparan sus funerales en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de 20 heridas producidas por arma blanca fueron documentadas en la necropsia practicada a Karla Berenice, de 37 años, quien murió el martes tras una brutal agresión en la colonia Praderas atribuida a su pareja sentimental. Su despedida comenzará este jueves 15 de octubre en Funerales Socorro, en Piedras Negras. La información proporcionada sobre el examen post mortem también refiere el desprendimiento de una de sus manos. Ambos hallazgos describen la brutalidad de las lesiones que presentaba el cuerpo de Karla después del ataque.

Los resultados de la necropsia constituyen información sobre las condiciones en que fue encontrado su cuerpo y las lesiones sufridas. Su pareja sentimental fue señalada como responsable de la agresión. Con la muerte de Karla, el recuento suma al menos 12 víctimas de presunto feminicidio en Coahuila durante 2026. En redes sociales han circulado una gran cantidad de mensajes de repudio contra Ángel “N”, pareja sentimental y presunto feminicida. Entre los mensaje destaca el de una joven identificada como Bere Mendoza, hija de Karla.

“Maldito seas mil veces. Te prometo que te voy a hacer justicia, eso no se va a quedar así. Ese hombre tiene que pagar”, manifiesta la joven en redes sociales. Mientras se conocen más datos de la investigación, el aviso de los servicios funerarios establece los horarios en los que familiares, amistades y personas cercanas podrán acudir a despedirla. La velación se realizará en la capilla A de Funerales Socorro durante dos jornadas. Para este jueves 15 de octubre, el acceso está anunciado a partir de las 09:00 horas y hasta las 21:00 horas. Al día siguiente, viernes 16, la velación se reanudará a las 08:00 horas; el horario del lugar donde será sepultada queda por definirse. El anuncio funerario identifica a la fallecida con su nombre completo y señala que tenía 37 años.