¡No les cierres el paso! Llama Cruz Roja a automovilistas a ceder el paso a ambulancias en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    ¡No les cierres el paso! Llama Cruz Roja a automovilistas a ceder el paso a ambulancias en Piedras Negras
    La Cruz Roja de Piedras Negras mantiene una demanda constante de servicios de ambulancia, principalmente por emergencias médicas. ARCHIVO

Cruz Roja de Piedras Negras atendió 374 servicios de ambulancia durante agosto y pidió a los automovilistas facilitar el paso a las unidades de emergencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante la alta demanda de auxilios que registra la institución, Jesús Manuel Arreola Barrientos, jefe de Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Piedras Negras, hizo un llamado urgente a los automovilistas para ceder el paso a las ambulancias y vehículos de emergencia, especialmente cuando circulen con las torretas encendidas.

El jefe de paramédicos advirtió que no facilitar el tránsito a las unidades representa una pérdida de tiempo crucial, principalmente en intersecciones, zonas de tráfico intenso y durante las horas pico.

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“Para los paramédicos cada minuto es fundamental; cualquier retraso en el trayecto afecta el tiempo de respuesta y puede demorar la llegada de un paciente que requiere atención médica urgente a un hospital”, destacó.

La petición forma parte de un esfuerzo por fomentar la cultura de prevención y el respeto hacia las unidades de emergencia —incluyendo bomberos y patrullas—, recordando que abrirles camino puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte ante consecuencias graves.

DEMANDA CONSTANTE DE SERVICIOS

El llamado coincide con el balance operativo del pasado mes de agosto, periodo en el que la institución atendió 374 servicios de ambulancia, una cifra que se mantiene en los niveles habituales de la delegación.

Arreola Barrientos explicó que la actividad de las unidades se mantiene constante y sin reducciones significativas. Detalló que una parte importante de las atenciones corresponde a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, quienes de manera recurrente requieren traslados y asistencia médica de urgencia debido a complicaciones de sus padecimientos.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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