Nueva regulación ferroviaria de EU podría impactar a operadores en el cruce fronterizo de Piedras Negras, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una propuesta del gobierno de Estados Unidos para reforzar los requisitos de operación de las tripulaciones ferroviarias mexicanas que cruzan la frontera podría modificar la dinámica del intercambio de carga por el puerto internacional Piedras Negras-Eagle Pass, uno de los principales corredores ferroviarios entre ambos países. La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) planteó una regulación que exigiría que las tripulaciones mexicanas acrediten dominio del idioma inglés para comprender instrucciones de seguridad, comunicarse con despachadores y atender protocolos de emergencia durante su ingreso a territorio estadounidense. La iniciativa también busca impedir que la utilización de personal extranjero afecte las oportunidades laborales de trabajadores ferroviarios en Estados Unidos.

La propuesta surge después de inspecciones realizadas en patios ferroviarios de Texas, donde autoridades estadounidenses detectaron dificultades de algunas tripulaciones para comprender boletines operativos y procedimientos relacionados con el transporte de materiales peligrosos. Ante ello, la FRA pretende reforzar las reglas de certificación y limitar el alcance de las operaciones que realizan las tripulaciones mexicanas una vez que cruzan la frontera. De aprobarse, la medida tendría repercusiones directas para los cruces ferroviarios con México, entre ellos el de Piedras Negras-Eagle Pass, utilizado diariamente para el movimiento de mercancías destinadas a la industria automotriz, acerera, agrícola y manufacturera. El puerto ferroviario es considerado un punto estratégico para el comercio bilateral y forma parte de la red logística que conecta a Coahuila con el mercado estadounidense. La regulación también mantendría el límite de aproximadamente 16 kilómetros que actualmente pueden recorrer las tripulaciones mexicanas dentro de Estados Unidos antes de entregar el tren a personal estadounidense, evitando que las empresas ferroviarias amplíen esa práctica hacia patios ubicados más al interior del país.

Aunque la propuesta aún deberá cumplir el proceso regulatorio correspondiente antes de entrar en vigor, especialistas consideran que las empresas ferroviarias tendrán que fortalecer la capacitación lingüística de sus operadores y revisar sus procedimientos de intercambio de tripulaciones para mantener la fluidez del comercio transfronterizo sin afectar la seguridad de las operaciones.