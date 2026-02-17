Ofrece UAdeC nivelación para titular a docentes como Licenciados en Enseñanza del Inglés
El objetivo es que docentes de inglés en funciones sin título universitario obtengan su acreditación como Licenciados en Enseñanza del Idioma Inglés
El Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE), anunció la apertura del programa de Nivelación en la Enseñanza del Idioma Inglés, dirigido a docentes en activo que buscan obtener su título profesional como Licenciados en Enseñanza del Idioma Inglés.
Durante una rueda de prensa, el coordinador del Instituto, Juan Manuel Morales Santoyo, y la docente Giselle Ortiz, informaron que el programa contempla 18 materias enfocadas en la metodología didáctica y pedagogía de la enseñanza del inglés.
Explicaron que la nivelación se impartirá de manera 100 por ciento en línea y asincrónica mediante la plataforma Microsoft Teams, lo que permitirá a los participantes avanzar en sus estudios sin interferir con sus actividades laborales.
El programa está dirigido a maestros de inglés que no cuentan con título universitario, por lo que deberán cumplir con requisitos como certificado de bachillerato, nivel de inglés B2 y al menos cinco años de experiencia docente continua.
Cada semestre se cursarán en promedio cinco materias, con duración de cinco semanas cada una: cuatro semanas de trabajo académico asincrónico y una semana destinada a la entrega de proyectos. Además, se contemplan reuniones virtuales con el docente al inicio, a mitad y al final de cada módulo para seguimiento y evaluación.
La convocatoria iniciará en marzo de 2026 y no contempla proceso de admisión formal. Los interesados únicamente deberán presentar su certificado de bachillerato, un ensayo de motivos, cubrir el pago de inscripción y una cuota de 2 mil pesos por materia.
Para más información, se puede llamar a los teléfonos 844 688 45 70 y 844 136 00 33, consultar la página de Facebook del Instituto o acudir a sus instalaciones ubicadas en la colonia Antigua Lourdes.