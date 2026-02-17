Ofrece UAdeC nivelación para titular a docentes como Licenciados en Enseñanza del Inglés

Piedras Negras
/ 17 febrero 2026
    El programa incluye 18 materias enfocadas en metodología didáctica y pedagogía del inglés, informaron en conferencia de prensa. CORTESÍA

El objetivo es que docentes de inglés en funciones sin título universitario obtengan su acreditación como Licenciados en Enseñanza del Idioma Inglés

El Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE), anunció la apertura del programa de Nivelación en la Enseñanza del Idioma Inglés, dirigido a docentes en activo que buscan obtener su título profesional como Licenciados en Enseñanza del Idioma Inglés.

Durante una rueda de prensa, el coordinador del Instituto, Juan Manuel Morales Santoyo, y la docente Giselle Ortiz, informaron que el programa contempla 18 materias enfocadas en la metodología didáctica y pedagogía de la enseñanza del inglés.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre talleres para fortalecer habilidades de cuidadores familiares en Saltillo

Explicaron que la nivelación se impartirá de manera 100 por ciento en línea y asincrónica mediante la plataforma Microsoft Teams, lo que permitirá a los participantes avanzar en sus estudios sin interferir con sus actividades laborales.

El programa está dirigido a maestros de inglés que no cuentan con título universitario, por lo que deberán cumplir con requisitos como certificado de bachillerato, nivel de inglés B2 y al menos cinco años de experiencia docente continua.

Cada semestre se cursarán en promedio cinco materias, con duración de cinco semanas cada una: cuatro semanas de trabajo académico asincrónico y una semana destinada a la entrega de proyectos. Además, se contemplan reuniones virtuales con el docente al inicio, a mitad y al final de cada módulo para seguimiento y evaluación.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre registro para Maestría en Sustentabilidad Alimentaria y Ambiental 2026 en Viesca, Coahuila

La convocatoria iniciará en marzo de 2026 y no contempla proceso de admisión formal. Los interesados únicamente deberán presentar su certificado de bachillerato, un ensayo de motivos, cubrir el pago de inscripción y una cuota de 2 mil pesos por materia.

Para más información, se puede llamar a los teléfonos 844 688 45 70 y 844 136 00 33, consultar la página de Facebook del Instituto o acudir a sus instalaciones ubicadas en la colonia Antigua Lourdes.

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

