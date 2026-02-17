Ofrece UAdeC nivelación para titular a docentes como Licenciados en Enseñanza del Inglés

El Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE), anunció la apertura del programa de Nivelación en la Enseñanza del Idioma Inglés, dirigido a docentes en activo que buscan obtener su título profesional como Licenciados en Enseñanza del Idioma Inglés.

Durante una rueda de prensa, el coordinador del Instituto, Juan Manuel Morales Santoyo, y la docente Giselle Ortiz, informaron que el programa contempla 18 materias enfocadas en la metodología didáctica y pedagogía de la enseñanza del inglés.

Explicaron que la nivelación se impartirá de manera 100 por ciento en línea y asincrónica mediante la plataforma Microsoft Teams, lo que permitirá a los participantes avanzar en sus estudios sin interferir con sus actividades laborales.

El programa está dirigido a maestros de inglés que no cuentan con título universitario, por lo que deberán cumplir con requisitos como certificado de bachillerato, nivel de inglés B2 y al menos cinco años de experiencia docente continua.

Cada semestre se cursarán en promedio cinco materias, con duración de cinco semanas cada una: cuatro semanas de trabajo académico asincrónico y una semana destinada a la entrega de proyectos. Además, se contemplan reuniones virtuales con el docente al inicio, a mitad y al final de cada módulo para seguimiento y evaluación.

La convocatoria iniciará en marzo de 2026 y no contempla proceso de admisión formal. Los interesados únicamente deberán presentar su certificado de bachillerato, un ensayo de motivos, cubrir el pago de inscripción y una cuota de 2 mil pesos por materia.

Para más información, se puede llamar a los teléfonos 844 688 45 70 y 844 136 00 33, consultar la página de Facebook del Instituto o acudir a sus instalaciones ubicadas en la colonia Antigua Lourdes.