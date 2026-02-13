UAdeC abre registro para Maestría en Sustentabilidad Alimentaria y Ambiental 2026 en Viesca, Coahuila

Coahuila
/ 13 febrero 2026
    El Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila convoca a profesionales a integrarse a la Maestría en Sustentabilidad Alimentaria y Ambiental para el ciclo 2026 CORTESÍA

El Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico convoca a profesionales a cursar la maestría en agosto-diciembre 2026; registro en línea del 21 de abril al 1 de mayo

VIESCA, COAH.- El Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, adscrito a la Universidad Autónoma de Coahuila, lanzó la convocatoria para ingresar a la Maestría en Sustentabilidad Alimentaria y Ambiental en el semestre agosto-diciembre 2026, dirigida a profesionales de las áreas de Salud, Ciencias Biológicas, Químicas, Geológicas, Agrícolas o disciplinas afines.

El proceso de registro y pago deberá realizarse del 21 de abril al 1 de mayo a través del portal oficial www.uadec.mx/dip/admisiones/. Posteriormente, el registro ante el Ceneval será del 12 al 23 de mayo; la aplicación del examen en línea está programada para el sábado 6 de junio, mientras que los resultados se darán a conocer a partir del 22 de junio.

FORMACIÓN CIENTÍFICA CON ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD

La maestría tiene una duración de cuatro semestres y busca formar profesionales capaces de generar y desarrollar conocimiento científico y tecnológico en el ámbito alimentario y ambiental, bajo un enfoque integral de sustentabilidad.

El programa contempla dos líneas de investigación: Sustentabilidad alimentaria y Sustentabilidad medioambiental, e impulsa la construcción de proyectos académicos desde el primer semestre a través del Seminario de Investigación, materia que guía el diseño y desarrollo de propuestas conforme a los intereses de cada estudiante.

El claustro académico está integrado por investigadores con grado de doctorado, adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, lo que garantiza un acompañamiento especializado y rigor metodológico en los proyectos.

REQUISITOS Y PROCESO DE ADMISIÓN

Entre los requisitos de ingreso se encuentran contar con título y cédula profesional de licenciatura, acreditar el dominio del idioma inglés mediante constancia vigente, presentar carta de exposición de motivos, así como aprobar el examen de admisión y la entrevista correspondiente.

Con esta oferta académica, la Universidad Autónoma de Coahuila fortalece su compromiso con la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas para el desarrollo sostenible del estado y del país.

