UAdeC abre talleres para fortalecer habilidades de cuidadores familiares en Saltillo

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    UAdeC abre talleres para fortalecer habilidades de cuidadores familiares en Saltillo
    La Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila impartirá talleres dirigidos a fortalecer las habilidades de cuidadores familiares en atención integral y primeros auxilios. ESPECIAL
Apolonio Alvarado
Apolonio Alvarado

La Facultad de Enfermería y Nutrición invita a cuidadores de personas dependientes a capacitarse en cuidado integral y primeros auxilios del 19 de febrero al 23 de abril de 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Enfermería y Nutrición Dr. Santiago Valdés Galindo y su Centro de Empoderamiento, Educación y Promoción de la Salud (CEEPS), convocó a participar en los talleres “Formación del cuidado físico, emocional y espiritual en cuidadores” y “Primeros auxilios para cuidadores”, programas orientados a fortalecer la atención domiciliaria de personas con algún grado de dependencia.

Las sesiones se desarrollarán los jueves del 19 de febrero al 23 de abril de 2026, en horario de 16:00 a 18:00 horas, y están dirigidas a cuidadores familiares de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad que requieran apoyo en sus actividades cotidianas.

FORMACIÓN INTEGRAL PARA UN CUIDADO INTEGRAL

El taller “Formación del cuidado físico, emocional y espiritual en cuidadores” tiene como propósito robustecer las competencias de quienes asumen esta responsabilidad, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en las dimensiones física, emocional y espiritual del cuidado.

Entre los contenidos destacan la movilización del paciente en cama, prevención de úlceras por presión, baño en cama, cuidados en la alimentación del familiar, autocuidado espiritual del cuidador y principios básicos de tanatología. Estos temas buscan mejorar la calidad de vida tanto de la persona dependiente como de quien brinda el acompañamiento cotidiano.

HERRAMIENTAS PARA ACTUAR EN EMERGENCIAS

Por su parte, el taller “Primeros auxilios para cuidadores” está enfocado en desarrollar habilidades básicas para la identificación y atención inicial de situaciones de urgencia y emergencia, permitiendo una respuesta oportuna mientras se recibe atención médica especializada.

El programa contempla introducción a los primeros auxilios, toma de signos vitales, atención de heridas, manejo de quemaduras y fracturas, actuación ante obstrucción de la vía aérea y técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), conocimientos fundamentales para intervenir con seguridad ante eventos inesperados.

El costo de recuperación es de 300 pesos por curso, cantidad que podrá cubrirse el día de inicio de las sesiones. Para mayores informes y registro, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 414 63 40, de 08:00 a 15:00 horas, o acudir directamente a la Facultad de Enfermería y Nutrición, ubicada en la calle Francisco Murguía #210, zona centro de Saltillo.

