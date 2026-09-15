Perro pastor alemán ataca a niña de 8 años y casi le arranca su nariz, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una niña de 8 años fue hospitalizada en Piedras Negras luego de sufrir un ataque de un perro pastor alemán que le provocó heridas en el rostro y el brazo derecho.

El incidente ocurrió durante la noche del domingo en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, donde se encontraba la menor, identificada como Bárbara Andrea “N”.

De acuerdo con los primeros reportes, el animal se abalanzó contra la niña y la mordió en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cara y el brazo derecho.