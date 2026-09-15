Perro pastor alemán ataca a niña de 8 años y casi le arranca su nariz, en Piedras Negras
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La menor sufrió heridas en el rostro y brazo derecho; permanece estable bajo atención médica
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una niña de 8 años fue hospitalizada en Piedras Negras luego de sufrir un ataque de un perro pastor alemán que le provocó heridas en el rostro y el brazo derecho.
El incidente ocurrió durante la noche del domingo en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, donde se encontraba la menor, identificada como Bárbara Andrea “N”.
De acuerdo con los primeros reportes, el animal se abalanzó contra la niña y la mordió en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cara y el brazo derecho.
Las lesiones alcanzaron la zona de la nariz y algunas de las heridas tendrían una longitud aproximada de tres centímetros, por lo que sus familiares decidieron trasladarla de inmediato al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La menor quedó internada para recibir atención médica y permanecer bajo observación. Hasta el momento, fue reportada como estable.
Tras conocerse el caso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar si existe alguna responsabilidad por parte del propietario del perro.
Hasta ahora no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que se encontraba el animal ni sobre las medidas que se tomarán respecto al perro involucrado.