Perro pastor alemán ataca a niña de 8 años y casi le arranca su nariz, en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Perro pastor alemán ataca a niña de 8 años y casi le arranca su nariz, en Piedras Negras
    La niña sufrió heridas en el rostro y el brazo derecho; fue reportada como estable. IA

La menor sufrió heridas en el rostro y brazo derecho; permanece estable bajo atención médica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una niña de 8 años fue hospitalizada en Piedras Negras luego de sufrir un ataque de un perro pastor alemán que le provocó heridas en el rostro y el brazo derecho.

El incidente ocurrió durante la noche del domingo en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, donde se encontraba la menor, identificada como Bárbara Andrea “N”.

De acuerdo con los primeros reportes, el animal se abalanzó contra la niña y la mordió en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cara y el brazo derecho.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/garrapatas-llegan-a-18-escuelas-de-monclova-fumigan-planteles-FD23468937

Las lesiones alcanzaron la zona de la nariz y algunas de las heridas tendrían una longitud aproximada de tres centímetros, por lo que sus familiares decidieron trasladarla de inmediato al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La menor quedó internada para recibir atención médica y permanecer bajo observación. Hasta el momento, fue reportada como estable.

Tras conocerse el caso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar si existe alguna responsabilidad por parte del propietario del perro.

Hasta ahora no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que se encontraba el animal ni sobre las medidas que se tomarán respecto al perro involucrado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vamos de Ganem

Vamos de Ganem
true

Diosito, IA, capitalismo... El negocio del miedo
En un video publicado en redes sociales señalan presunta agresión contra un supuesto trabajador menor de edad; esposa del dueño responde con video.

Video y denuncia en redes sociales levantan polémica por presunta agresión a menor en taquería de Saltillo
true

POLITICÓN: Sin resolver los apagones en Saltillo, Roberto Velázquez tramita su salida de la CFE
El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, dijo que es necesario reforzar la supervisión del desempeño de fedatarios en la entidad.

Dan de baja a cinco notarios por actos fraudulentos en Coahuila
La convocatoria contempla categorías de 10K para corredores invidentes y personas en silla de ruedas.

Carrera ‘Chuy Flores 2026’ abre inscripciones para su edición número 15 en Saltillo
Fotografía del 13 de septiembre de 2026 tomada de la cuenta oficial en X @NYCMayor del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (c), participando en el desfile del Día de la Independencia de México, en Nueva York.

‘¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!’; Alcalde de Nueva York asiste a desfile por Independencia de México
Un trabajador de marketing digital de 28 años, que decidió abandonar Rusia, se ve junto a sus pertenencias empacadas en una estación de tren en Krasnodar, Rusia. Pidió no ser identificado por motivos de seguridad.

Ante el temor de perder la libertad, los rusos siguen huyendo al extranjero