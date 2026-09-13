Garrapatas llegan a 18 escuelas de Monclova; fumigan planteles

El funcionario explicó que las autoridades municipales han atendido las solicitudes realizadas por las escuelas mediante diferentes acciones, entre ellas labores de limpieza y fumigación en las zonas donde se detectan estos parásitos.

MONCLOVA, COAH.- Al menos 18 planteles educativos de Monclova han requerido la intervención de la Dirección de Salud Municipal debido a reportes relacionados con la presencia de garrapatas, informó Maximiliano Elguezabal, regidor de Salud.

De acuerdo con los reportes recibidos, las garrapatas han sido encontradas en distintos puntos de los planteles, principalmente en áreas exteriores, aunque también se han localizado en espacios como baños y mantas.

Ante esta situación, Elguezabal llamó a padres de familia, personal docente y estudiantes a evitar el ingreso de animales a las instalaciones educativas, particularmente perros callejeros que suelen permanecer en los alrededores de las escuelas.

Advirtió que algunos de estos animales pueden portar garrapatas y, al entrar a los planteles, favorecer la dispersión de los parásitos hacia diferentes áreas utilizadas por los estudiantes.

Como parte de la atención a los reportes, personal municipal realiza trabajos de limpieza y fumigación en los espacios donde se identifica la presencia de garrapatas, con el objetivo de disminuir su propagación y reducir posibles riesgos para la comunidad escolar.

Hay cinco planteles pendientes

El regidor señaló que, además de las 18 escuelas que ya han recibido atención, existen otras solicitudes que permanecen pendientes.

Precisó que el último reporte del que tenía conocimiento contemplaba alrededor de cinco planteles aún por atender; sin embargo, aclaró que esta cifra podría haber variado debido a que la información no se encontraba actualizada al momento de la entrevista.

Elguezabal indicó que la Dirección de Salud Municipal mantiene el seguimiento de las solicitudes provenientes de las instituciones educativas y continúa con las labores necesarias en los sitios donde se reporta la presencia de estos parásitos.