Piden autoridades de Piedras Negras cuidar a menores y evitar accidentes al cierre de la temporada vacacional

De acuerdo con Antonio Pulido, coordinador de Salud de Niños y Adolescentes, durante esta temporada suelen incrementarse los riesgos dentro del hogar, especialmente porque las niñas y los niños permanecen más tiempo en casa antes del regreso a clases.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– En la recta final del periodo vacacional, autoridades de salud en Piedras Negras exhortaron a madres, padres y cuidadores a reforzar las medidas de prevención en casa para evitar accidentes en menores.

El funcionario señaló que uno de los principales puntos de riesgo es la cocina, por lo que recomendó evitar que los menores jueguen cerca de la estufa o tengan contacto con recipientes que contengan líquidos calientes.

También advirtió sobre el peligro que representan productos de limpieza, solventes y medicamentos cuando se dejan al alcance de los niños, especialmente si son almacenados en envases de refresco o jugo, lo que puede provocar confusión e intoxicaciones.

En el caso de albercas inflables, tinas o cualquier recipiente con agua, insistió en que debe existir supervisión permanente, ya que un descuido de apenas unos segundos puede derivar en una emergencia.

Asimismo, pidió revisar las instalaciones eléctricas del hogar y verificar que no haya cables sueltos ni contactos desprotegidos que puedan ser manipulados por menores.

Finalmente, reiteró que la prevención es clave para cerrar el periodo vacacional sin incidentes, por lo que llamó a la población a acudir de inmediato al centro de salud o al área de urgencias más cercana en caso de alguna emergencia.