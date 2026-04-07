Ofrecerán jornada de salud y trámites en el Consulado de Eagle Pass

La cónsul Vivian Juárez Mondragón informó que en esta actividad participará personal de la Universidad de Texas en San Antonio, a través de su programa Frontera, con atención médica preventiva sin costo.

EAGLE PASS, TEXAS.– El Consulado de México en Eagle Pass realizará el próximo sábado 11 de abril una jornada especial en la que se ofrecerán servicios de salud gratuitos y trámites consulares para la comunidad.

Entre los servicios que se brindarán se encuentran medición de presión arterial, niveles de glucosa, índice de masa corporal, talla y peso, así como pruebas de triglicéridos y colesterol.

“También se realizarán estudios para evaluar la circulación arterial de las personas. Invitamos a la comunidad a aprovechar estos servicios sin costo”, señaló la cónsul.

Además de la atención médica, durante la jornada también será posible realizar trámites de pasaporte, matrícula consular y credencial del INE.

La actividad se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las instalaciones del Consulado de México en Eagle Pass.