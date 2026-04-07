Ofrecerán jornada de salud y trámites en el Consulado de Eagle Pass

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Piedras Negras
/ 7 abril 2026
    Ofrecerán jornada de salud y trámites en el Consulado de Eagle Pass
    La jornada incluirá atención médica preventiva gratuita y trámites consulares para la comunidad mexicana. ESPECIAL

El próximo sábado habrá atención médica preventiva gratuita, además de servicios como pasaporte, matrícula consular y credencial del INE

EAGLE PASS, TEXAS.– El Consulado de México en Eagle Pass realizará el próximo sábado 11 de abril una jornada especial en la que se ofrecerán servicios de salud gratuitos y trámites consulares para la comunidad.

La cónsul Vivian Juárez Mondragón informó que en esta actividad participará personal de la Universidad de Texas en San Antonio, a través de su programa Frontera, con atención médica preventiva sin costo.

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Entre los servicios que se brindarán se encuentran medición de presión arterial, niveles de glucosa, índice de masa corporal, talla y peso, así como pruebas de triglicéridos y colesterol.

“También se realizarán estudios para evaluar la circulación arterial de las personas. Invitamos a la comunidad a aprovechar estos servicios sin costo”, señaló la cónsul.

Además de la atención médica, durante la jornada también será posible realizar trámites de pasaporte, matrícula consular y credencial del INE.

La actividad se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las instalaciones del Consulado de México en Eagle Pass.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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