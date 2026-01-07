Piedras Negras abrirá licitación para 100 nuevas concesiones de taxi

Piedras Negras
/ 7 enero 2026
    El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González señaló que la asignación quedará en manos del Cuerpo de Regidores y el Consejo de Transporte Municipal. FOTO: ARCHIVO

El secretario del Ayuntamiento informó que las nuevas concesiones serán otorgadas mediante licitación pública y que se evaluará la solvencia y capacidad operativa de los aspirantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Ayuntamiento de Piedras Negras anunció que este año se pondrán en marcha 100 nuevas concesiones de taxi, las cuales serán asignadas mediante un proceso de licitación pública que podría iniciar en marzo, informó el secretario del Ayuntamiento, Daniel Omar Aguilar Muñoz.

Aguilar Muñoz detalló que el procedimiento se desarrollará conforme al marco legal vigente y que se evaluará con rigor la solvencia de los aspirantes, con el propósito de garantizar que cuenten con la capacidad necesaria para operar las concesiones de manera eficiente.

Si el proceso avanza sin contratiempos legales, la publicación de resultados y la entrega de las concesiones se realizarían entre mayo y junio, precisó el funcionario.

Por su parte, el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González enfatizó que no intervendrá en la asignación, responsabilidad que recaerá en el Cuerpo de Regidores y el Consejo de Transporte Municipal.

El edil adelantó que propondrá incluir una cláusula que prohíba la venta o transferencia de las concesiones, y reiteró que su única solicitud será dar prioridad a los choferes con más de diez años de experiencia en el servicio de taxi.

“Yo no quiero ni meterme, porque luego se presta a malos entendidos; voy a dejar que regidores y el Consejo de Transporte Municipal decidan. Lo único que pediré es que se le dé prioridad a los choferes que tienen 10 o más años trabajando como taxistas”, puntualizó.

Temas


Transporte

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

