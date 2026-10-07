Piedras Negras: amenaza niña de 10 años con quitarse la vida tras negarse a ir a la escuela

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una niña de 10 años fue puesta bajo seguimiento de las autoridades de protección a menores luego de que su madre solicitara auxilio al número de emergencias, al manifestar que la pequeña atravesaba una crisis emocional en un domicilio de la colonia San Joaquín, en Piedras Negras. El reporte se recibió durante el mediodía del lunes desde una vivienda ubicada en la calle Joaquín Peña, donde la madre pidió la presencia de las autoridades después de una situación relacionada con la negativa de la menor a continuar asistiendo a la escuela primaria.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la niña, quien cursa el cuarto grado, llevaba varios días sin acudir a clases. Ante esta situación, su madre la habría reprendido, momento en el que la menor manifestó que ya no quería regresar a la escuela y expresó que tampoco quería continuar viviendo. La situación generó preocupación entre sus familiares, por lo que decidieron solicitar ayuda para verificar el estado de la pequeña. Elementos de seguridad acudieron al domicilio y confirmaron que se encontraba estable, sin que se reportara alguna condición médica que pusiera en riesgo su vida en ese momento. El caso fue turnado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), cuyos especialistas deberán conocer las circunstancias que rodean a la menor y realizar una revisión de su entorno familiar y escolar. Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado, explicó que corresponde a Pronnif realizar las primeras diligencias y determinar si existe alguna situación que pudiera estar afectando a la niña. Entre las acciones previstas se encuentra evaluar su estado emocional y establecer el seguimiento que requiera.

Las autoridades también deberán determinar por qué la menor dejó de acudir a la primaria y si existe algún factor dentro de su entorno que haya provocado la crisis reportada. De ser necesario, se contemplará la intervención psicológica y otras medidas de protección. En caso de que durante las investigaciones se detecte que la niña pudo haber sido víctima de algún delito, Pronnif podrá presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación formal. Por el momento, la menor permanece bajo seguimiento de las instituciones encargadas de su protección, mientras se busca establecer las circunstancias que provocaron el episodio y las medidas que permitan garantizar su bienestar. (Con información de medios locales)