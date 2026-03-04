Refuerzan vacunación casa por casa ante alerta por sarampión en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 4 marzo 2026
    Refuerzan vacunación casa por casa ante alerta por sarampión en Piedras Negras
    La Jurisdicción Sanitaria Número 1 intensificó las jornadas de vacunación contra el sarampión casa por casa en Piedras Negras. Archivo

Personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 inició un despliegue preventivo que abarca desde el ejido Piedras Negras hasta sectores como Los Olivos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. Con el propósito de completar esquemas y fortalecer la protección contra el sarampión, la Jurisdicción Sanitaria Número 1 intensificó las jornadas de vacunación casa por casa en diversos sectores de la ciudad, informó Priscila Hernández López, coordinadora de Salud en Piedras Negras.

Desde este martes, brigadas médicas recorrieron el ejido Piedras Negras, donde personal de salud revisó cartillas de vacunación y aplicó las dosis faltantes, principalmente en niñas y niños que aún no han concluido su esquema. Durante las visitas, además de verificar documentos, se dialoga con padres y tutores para garantizar que los menores cuenten con la protección adecuada.

TE PUEDE INTERESAR: Rodada exclusiva reconocerá a mujeres motociclistas en Piedras Negras

La estrategia continuará este miércoles en la colonia Los Olivos, como parte de un operativo que se realiza de manera permanente, pero que actualmente se refuerza ante la alerta nacional por casos de sarampión.

Hernández López reconoció que la respuesta ciudadana ha sido variable; sin embargo, destacó que en la mayoría de los hogares los brigadistas son recibidos con disposición, lo que ha permitido incrementar el número de esquemas completos.

Asimismo, señaló que se ha registrado un aumento en la demanda de la vacuna, impulsado por los llamados difundidos en redes sociales y la información emitida por el sector salud sobre la importancia de mantener actualizada la cartilla.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para permitir el acceso al personal debidamente identificado y revisar las cartillas de sus hijos, recordando que la vacunación es gratuita y constituye la principal herramienta para prevenir brotes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Sarampión
Vacunación

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tendencia

Tendencia
true

Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores
true

POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde
Verónica “N” abandonará las instalaciones de la Fiscalía al no existir querellas en su contra.

‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no hay denuncias formales, informó FGE
Un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

No solo es el petróleo, la guerra de Irán interrumpe las rutas globales de mercancías por mar y aire

El defensivo llega tras su paso por Puebla dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional.

Luis Jaramillo deja Arcángeles y firma con Dinos para 2026
El desabastecimiento de gasolina ha provocado la cancelación de excursiones y el cierre de comercios, afectando directamente la experiencia de los visitantes extranjeros.

La falta de combustible acelera el desplome del turismo en Cuba
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en los suburbios al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026.

Un Israel envalentonado aprovecha las oportunidades para rehacer la región