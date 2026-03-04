Refuerzan vacunación casa por casa ante alerta por sarampión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Con el propósito de completar esquemas y fortalecer la protección contra el sarampión, la Jurisdicción Sanitaria Número 1 intensificó las jornadas de vacunación casa por casa en diversos sectores de la ciudad, informó Priscila Hernández López, coordinadora de Salud en Piedras Negras.

Desde este martes, brigadas médicas recorrieron el ejido Piedras Negras, donde personal de salud revisó cartillas de vacunación y aplicó las dosis faltantes, principalmente en niñas y niños que aún no han concluido su esquema. Durante las visitas, además de verificar documentos, se dialoga con padres y tutores para garantizar que los menores cuenten con la protección adecuada.

La estrategia continuará este miércoles en la colonia Los Olivos, como parte de un operativo que se realiza de manera permanente, pero que actualmente se refuerza ante la alerta nacional por casos de sarampión.

Hernández López reconoció que la respuesta ciudadana ha sido variable; sin embargo, destacó que en la mayoría de los hogares los brigadistas son recibidos con disposición, lo que ha permitido incrementar el número de esquemas completos.

Asimismo, señaló que se ha registrado un aumento en la demanda de la vacuna, impulsado por los llamados difundidos en redes sociales y la información emitida por el sector salud sobre la importancia de mantener actualizada la cartilla.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para permitir el acceso al personal debidamente identificado y revisar las cartillas de sus hijos, recordando que la vacunación es gratuita y constituye la principal herramienta para prevenir brotes.