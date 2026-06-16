Gobierno de Coahuila refuerza atención a municipios afectados por lluvias extraordinarias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Gobierno de Coahuila mantiene una atención permanente y coordinada para enfrentar las afectaciones provocadas por las lluvias extraordinarias registradas en municipios como Piedras Negras, Torreón, Saltillo y Monclova, donde en algunos sectores se acumularon alrededor de siete pulgadas de precipitación en apenas tres horas, provocando el desbordamiento de arroyos e inundaciones en diversas colonias. Desde Piedras Negras, una de las ciudades más afectadas, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, encabezó una reunión de evaluación y seguimiento con autoridades estatales, federales y municipales para definir las acciones prioritarias que continuarán implementándose en apoyo a las familias afectadas.

En el encuentro participaron representantes de los municipios, Mejora Coahuila, Secretaría de Infraestructura, DIF Coahuila, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Protección Civil, Secretaría del Medio Ambiente, Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de mandos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad. Las autoridades informaron que en Piedras Negras el desbordamiento de arroyos afectó colonias como Lázaro Cárdenas, Las Haciendas, Vista Hermosa, El Edén, Las Malvinas, Las Argentinas, Buena Vista Norte y Sur, Valle del Norte y SUTERM, entre otras. Asimismo, se confirmó el fallecimiento de una persona que fue arrastrada por la corriente. Como parte de la estrategia de atención, se realizan labores de extracción de agua en zonas inundadas con apoyo de Conagua, así como trabajos de limpieza y reforzamiento de canales para agilizar el desalojo del líquido y reducir riesgos.

De manera paralela, el Gobierno del Estado, Protección Civil y Mejora Coahuila trabajan en la extracción de agua acumulada en viviendas mediante bombas especializadas y cuadrillas de apoyo. Además, se distribuyen despensas y kits de limpieza para las familias afectadas. Con respaldo de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se instalarán cocinas comunitarias en sectores como Las Argentinas y El Edén, mientras que el DIF Coahuila mantiene listos espacios que podrían habilitarse como albergues.

La Secretaría de Salud desplegará módulos de atención médica, acciones de fumigación y vigilancia epidemiológica para prevenir enfermedades, mientras que Protección Civil y la Secretaría de Educación evaluarán las condiciones de seguridad de los planteles escolares. Óscar Pimentel González destacó que la respuesta se desarrolla mediante una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de brindar atención integral a la población y acelerar la recuperación de las zonas afectadas, en cumplimiento de la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas de apoyar de manera inmediata a las familias coahuilenses.

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