Piedras Negras: arde auto deportivo y provoca cierre total del Puente Internacional Uno

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La tarde-noche de ayer martes se registró una fuerte movilización de cuerpos de emergencia tras el incendio de un automóvil sobre el Puente Internacional Uno, situación que obligó al cierre total del cruce fronterizo tanto para vehículos como para peatones entre Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas.

El incidente ocurrió minutos después de las 19:00 horas, cuando un vehículo comenzó a arder mientras circulaba sobre la estructura del puente, a corta distancia de la garita del lado estadounidense. El fuego se propagó rápidamente, generando alarma entre automovilistas y personas que cruzaban a pie por el lugar.

De manera preventiva, el tránsito fue suspendido en ambos sentidos. Personal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) activó los protocolos de seguridad y solicitó el apoyo de los cuerpos de bomberos y rescate de Eagle Pass, quienes acudieron de inmediato para atender la emergencia.

Las llamas consumieron gran parte del automóvil, identificado como un Dodge Challenger, mientras que el estallido y la intensidad del incendio alcanzaron estructuras del puente, incluyendo techos y mallas sombra colocadas en el lado estadounidense para proteger a los peatones. Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto de los daños ocasionados a la infraestructura.

De acuerdo con los reportes disponibles, el siniestro se originó en la parte media del puente. Las causas no han sido detalladas de manera oficial, aunque se menciona de forma preliminar un posible desperfecto mecánico como origen del incendio. No se reportaron personas lesionadas ni detenidas, y se presume que el conductor logró abandonar el vehículo antes de que el fuego se intensificara.

Durante varios minutos, el cruce permaneció completamente cerrado mientras los bomberos realizaban labores para sofocar las llamas y enfriar la zona afectada. Posteriormente, se iniciaron los trabajos de retiro del vehículo calcinado y la limpieza de escombros, acciones necesarias para evaluar las condiciones de seguridad de la estructura.

El cierre del Puente Internacional Uno generó afectaciones en la movilidad fronteriza, ya que se trata de uno de los cruces más utilizados en la región, con alto flujo diario de automóviles y peatones que se desplazan entre México y Estados Unidos por motivos laborales, comerciales y personales.

