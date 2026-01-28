Familia queda inconsciente tras usar brasero dentro de su casa en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una familia integrada por cuatro personas, entre ellas una menor de edad, estuvo en riesgo de perder la vida tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Los Pinos, en el municipio de Piedras Negras. El incidente generó una movilización de cuerpos de emergencia durante los primeros minutos del martes.

De acuerdo con la información disponible, el reporte fue realizado al sistema de emergencias 911 luego de que se alertara que varios integrantes de una familia se encontraban inconscientes al interior de una vivienda localizada sobre la calle Caoba, en el sector antes mencionado. La llamada de auxilio fue realizada por un vecino, quien fue alertado luego de que las personas afectadas comenzaron a presentar malestares severos.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes brindaron atención inmediata a las personas intoxicadas. Los afectados fueron identificados como María Isabel ¨N¨, de 4 años de edad; Raquel ¨N¨, de 22; Mario Alberto ¨N¨, de 23; y Darwin Naun ¨N¨, de 24 años.

Según se informó, la intoxicación se originó luego de que la familia introdujera un brasero al interior del domicilio con la intención de mitigar las bajas temperaturas registradas durante la madrugada. Sin embargo, tras permanecer por algunos minutos con el artefacto encendido dentro de la vivienda, comenzaron a presentar síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono, lo que provocó la pérdida parcial de la conciencia en algunos de los integrantes.

Los cuerpos de emergencia realizaron la valoración médica en el sitio, donde se confirmó que las cuatro personas presentaban signos de intoxicación, por lo que recibieron atención prehospitalaria sin que fuera necesario su traslado inmediato a un hospital. De igual forma, se ventiló el inmueble para reducir la concentración del gas y evitar mayores riesgos.

Posteriormente, se informó que los afectados rechazaron ser trasladados a un albergue temporal, por lo que únicamente se les proporcionaron cobijas para enfrentar el frío. Tras la intervención, las corporaciones se retiraron del lugar una vez que la situación fue controlada.

Finalmente, se reiteró la recomendación a la población de evitar el uso de braseros u otros sistemas de combustión dentro de viviendas cerradas, debido al alto riesgo que representa la acumulación de monóxido de carbono, especialmente durante la temporada invernal.

(Con información de medios locales)