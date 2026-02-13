Piedras Negras: bebé de 3 meses sufre quemaduras por elote hirviendo

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 13 febrero 2026
    Piedras Negras: bebé de 3 meses sufre quemaduras por elote hirviendo
    El bebé fue trasladado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría. ARCHIVO

La Fiscalía informó que tras las investigaciones no se configuró delito, al confirmarse que el incidente fue accidental

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un descuido en medio de un percance vial dejó a un bebé de apenas tres meses con lesiones por quemadura en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras. El incidente ocurrió durante la noche del miércoles, cuando una pareja regresaba a su domicilio después de comprar alimentos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron sobre la calle Mar Muerto. La pareja se desplazaba por el sector cuando se vio involucrada en un incidente de tránsito. En medio de la situación, un elote que transportaban, aún caliente, terminó por caer sobre el menor, quien era cargado por la mujer en ese momento.

TE PUEDE INTERESAR: Muere peatón tras ser arrollado por camión de personal en Piedras Negras

El alimento hirviendo hizo contacto con el pie derecho del bebé, provocándole quemaduras que requirieron atención médica inmediata. Tras lo ocurrido, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibió valoración especializada.

Personal médico confirmó que el niño quedó bajo observación, aunque fue reportado como estable tras recibir los cuidados correspondientes. No se detalló el grado exacto de las quemaduras, pero se indicó que las lesiones fueron atendidas oportunamente.

En torno al caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila tomó conocimiento de los hechos para esclarecer las circunstancias. El delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que tras las diligencias realizadas se concluyó que lo ocurrido fue accidental.

Las autoridades señalaron que, con base en la investigación, no se configuró delito alguno, ya que no existieron elementos que apuntaran a una conducta intencional o negligente con consecuencias penales.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
EU: Amenazas a la seguridad nacional

Amenazas a la seguridad nacional
true

POLITICÓN: Pleito Scherer-Ramírez Cuevas sacude la narrativa de honestidad en el sexenio de AMLO
true

Se llamaba Pancha
Don Mario requiere de una cirugía para volver a caminar; sus vecinos invitan a la ciudadanía participar en una colecta para costear los gastos médicos.

Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono
El gobierno pagó a Ruanda 7,5 millones de dólares, más un estimado de 601.864 dólares en gastos de vuelo, para acoger a tan solo siete personas (aproximadamente 1,1 millones de dólares por persona, según el análisis del informe de los datos de gasto público y los registros de vuelo).

Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados
Los Saraperos de Saltillo iniciaron la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero y confirmaron la llegada de Chris Carter como refuerzo para 2026.

Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
Una protesta contra la intervención estadounidense en Groenlandia en Nuuk, el 17 de enero de 2026.

En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EU
Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, fue detenido en una cita rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati, fue detenido de manera abrupta, fue enviado a una cárcel del condado y amenazado con ser deportado.

En Venezuela fue alcalde, en EU fue detenido por el ICE. Ahora teme ser deportado