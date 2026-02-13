Piedras Negras: bebé de 3 meses sufre quemaduras por elote hirviendo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un descuido en medio de un percance vial dejó a un bebé de apenas tres meses con lesiones por quemadura en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras. El incidente ocurrió durante la noche del miércoles, cuando una pareja regresaba a su domicilio después de comprar alimentos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron sobre la calle Mar Muerto. La pareja se desplazaba por el sector cuando se vio involucrada en un incidente de tránsito. En medio de la situación, un elote que transportaban, aún caliente, terminó por caer sobre el menor, quien era cargado por la mujer en ese momento.

El alimento hirviendo hizo contacto con el pie derecho del bebé, provocándole quemaduras que requirieron atención médica inmediata. Tras lo ocurrido, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibió valoración especializada.

Personal médico confirmó que el niño quedó bajo observación, aunque fue reportado como estable tras recibir los cuidados correspondientes. No se detalló el grado exacto de las quemaduras, pero se indicó que las lesiones fueron atendidas oportunamente.

En torno al caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila tomó conocimiento de los hechos para esclarecer las circunstancias. El delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que tras las diligencias realizadas se concluyó que lo ocurrido fue accidental.

Las autoridades señalaron que, con base en la investigación, no se configuró delito alguno, ya que no existieron elementos que apuntaran a una conducta intencional o negligente con consecuencias penales.

(Con información de medios locales)