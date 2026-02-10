Nueva falla en elevadores del IMSS Monclova deja atrapados a pacientes

Monclova
/ 10 febrero 2026
    Nueva falla en elevadores del IMSS Monclova deja atrapados a pacientes
    Autoridades reconocieron que los elevadores del hospital tienen más de 50 años de antigüedad, lo que complica su reparación y mantenimiento. FOTO: ARCHIVO

Una avería mecánica en un elevador del Edificio A del IMSS de Monclova dejó a varios usuarios atrapados durante varios minutos, lo que obligó a la intervención de cuerpos de auxilio

MONCLOVA, COAH.- Una nueva falla en uno de los elevadores del Edificio A del Hospital General de Zona del IMSS en Monclova generó momentos de tensión entre pacientes, familiares y personal médico, luego de que varias personas quedaran atrapadas al interior del ascensor durante varios minutos.

El incidente ocurrió en una de las áreas con mayor flujo de usuarios del hospital, lo que provocó preocupación y obligó a la movilización inmediata de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil. Ambas corporaciones acudieron al sitio para brindar apoyo y coordinarse con el personal de mantenimiento del instituto, con el objetivo de liberar de forma segura a las personas afectadas.

De acuerdo con información preliminar, el elevador presentó una falla mecánica que ocasionó su detención repentina. Afortunadamente, las personas atrapadas fueron rescatadas sin que se reportaran lesiones, aunque permanecieron varios minutos dentro del equipo, lo que generó angustia entre los usuarios.

Sobre este hecho, Humberto Prado, integrante del Consejo Técnico del IMSS en Coahuila como representante del sector patronal, señaló que no fue notificado previamente sobre la falla registrada en el elevador del IMSS de Monclova. Sin embargo, reconoció que estos equipos se encuentran en condiciones complicadas debido a su antigüedad y a las limitaciones técnicas para lograr una reparación definitiva.

El representante explicó que los elevadores del hospital tienen más de cinco décadas de funcionamiento, lo que ha dificultado los trabajos de mantenimiento. Detalló que, aunque se han solicitado reparaciones, las empresas proveedoras enfrentan serios obstáculos para conseguir refacciones compatibles, ya que se trata de tecnología obsoleta que dejó de fabricarse de manera regular.

Prado indicó que el IMSS mantiene presión constante sobre las compañías responsables del mantenimiento para acelerar las reparaciones; no obstante, mientras no se cuente con las piezas necesarias, los técnicos solo pueden dar seguimiento permanente al funcionamiento de los elevadores para reaccionar de inmediato ante cualquier falla.

Finalmente, aseguró que, en tanto llegan las refacciones a Monclova, la empresa encargada del mantenimiento continuará con la vigilancia constante de los elevadores del IMSS, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes o, en su caso, atenderlos con rapidez para no poner en riesgo a pacientes, trabajadores ni visitantes del hospital.

(CON INFORMACIÓN DE MEDIOS)

Temas


Negligencia
Salud

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

