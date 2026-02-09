Piedras Negras: Caen 6 y aseguran droga en operativo conjunto

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 9 febrero 2026
    Piedras Negras: Caen 6 y aseguran droga en operativo conjunto
    Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano durante el operativo realizado en Piedras Negras. FOTO: VANGUARDIA/Cortesía

Guardia Nacional y Ejército aseguraron droga, una báscula y equipo de vigilancia durante una acción coordinada en la región norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron un operativo en el municipio de Piedras Negras que derivó en la detención de seis personas y el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las comandancias de la XI Región Militar y de la 47/a Zona Militar detallaron que la acción se llevó a cabo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en cumplimiento de una orden técnica de investigación, con el propósito de fortalecer la seguridad en la región norte de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: llevan cursos de conducción segura a motociclistas de zonas rurales

Durante el despliegue, las fuerzas federales aseguraron aproximadamente 100 gramos de mariguana y 60 gramos de cristal, presuntamente destinados a su distribución, así como una báscula utilizada para el pesaje de narcóticos.

También fue localizada y asegurada una cámara de videovigilancia que, de acuerdo con las autoridades, habría sido utilizada para monitorear movimientos en la zona, lo que representa un indicio de actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Las seis personas detenidas, junto con los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

La Sedena subrayó que el operativo se desarrolló con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, conforme a los protocolos establecidos por las fuerzas armadas y las corporaciones de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Invertirán más de 90 mdp para modernizar el Libramiento Oriente, en Monclova

Con este tipo de acciones, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea refrendaron su compromiso de combatir a la delincuencia organizada y contribuir a la seguridad, el orden y la paz pública en beneficio de la población coahuilense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arrestos
Drogas

Localizaciones


Piedra Negras

Organizaciones


Sedena
Guardia Nacional

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
IEC apuesta por prevención y monitoreo contra violencia política de género

Violencia política contra mujeres se concentra en municipios: Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, desde Coahuila
Enrique Martínez y Martínez detalló los nuevos esquemas de apoyo.

Coahuila anuncia nuevos programas sociales para jóvenes y mujeres en 2026
Personal de la Dirección de Medio Ambiente y del IMMUS realiza la verificación de emisiones contaminantes en unidades del transporte público concesionado.

Inicia verificación vehicular en unidades de transporte público de Saltillo
El Ayuntamiento de Saltillo busca opciones de terreno para albergar al nuevo relleno sanitario.

Saltillo genera 900 toneladas de basura al día; Fosa 7 del relleno sanitario está por agotarse
Suprema Corte

Suprema Corte
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera