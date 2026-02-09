Piedras Negras: Caen 6 y aseguran droga en operativo conjunto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron un operativo en el municipio de Piedras Negras que derivó en la detención de seis personas y el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las comandancias de la XI Región Militar y de la 47/a Zona Militar detallaron que la acción se llevó a cabo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en cumplimiento de una orden técnica de investigación, con el propósito de fortalecer la seguridad en la región norte de Coahuila.

Durante el despliegue, las fuerzas federales aseguraron aproximadamente 100 gramos de mariguana y 60 gramos de cristal, presuntamente destinados a su distribución, así como una báscula utilizada para el pesaje de narcóticos.

También fue localizada y asegurada una cámara de videovigilancia que, de acuerdo con las autoridades, habría sido utilizada para monitorear movimientos en la zona, lo que representa un indicio de actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Las seis personas detenidas, junto con los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

La Sedena subrayó que el operativo se desarrolló con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, conforme a los protocolos establecidos por las fuerzas armadas y las corporaciones de seguridad.

Con este tipo de acciones, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea refrendaron su compromiso de combatir a la delincuencia organizada y contribuir a la seguridad, el orden y la paz pública en beneficio de la población coahuilense.