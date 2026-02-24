Piedras Negras: cateos en Villas del Carmen dejan 5 detenidos y droga asegurada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un despliegue conjunto de corporaciones estatales y federales derivó en la captura de cinco personas y el aseguramiento de droga durante la ejecución de dos órdenes de cateo en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras. Las acciones se llevaron a cabo el fin de semana en domicilios ubicados sobre las calles Mar Muerto y Mar Negro.

De acuerdo con la información oficial, en uno de los inmuebles intervenidos en la calle Mar Negro fueron detenidos Florentino, de 63 años; Teresita, de 44; Javier, de 20, y el menor Tadeo Florentino, de 14 años. En total, cuatro hombres y una mujer quedaron bajo custodia tras las diligencias practicadas en ambos puntos.

TE PUEDE INTERESAR: Riña entre familiares termina en intento de homicidio en Piedras Negras

Durante las inspecciones, los agentes localizaron envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la mariguana, así como sustancias con contenido de THC. También fueron aseguradas diversas dosis del enervante, cinco teléfonos celulares y una caja metálica que presuntamente era utilizada para resguardar dinero relacionado con la posible comercialización de narcóticos.

Las órdenes de cateo fueron cumplimentadas tras la integración de datos de prueba dentro de una carpeta de investigación iniciada por señalamientos sobre presunta venta de droga en ese sector habitacional. Las diligencias contaron con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, además de efectivos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes reforzaron el perímetro durante el operativo.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región norte, Rigoberto Rodríguez Ríos, confirmó que las cinco personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Indicó que se abrió el término legal correspondiente y que dentro de un plazo de 48 horas se determinará si existen elementos suficientes para judicializar el caso ante un juez.

Asimismo, se informó que parte de la droga asegurada y los indicios relacionados con posibles delitos federales fueron canalizados ante la Fiscalía General de la República para el seguimiento correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan hasta 4 casos de menores embarazadas, por semana, en la Región Centro de Coahuila

Vecinos de la colonia señalaron que el despliegue policial generó expectación debido a la presencia de unidades y personal armado, aunque no se reportaron incidentes durante la ejecución de las órdenes judiciales.

Las investigaciones continúan abiertas. Las autoridades analizan la información contenida en los teléfonos asegurados y otros indicios con el fin de ampliar la carpeta y establecer si existen más personas vinculadas a la presunta distribución de narcóticos en la zona.

(Con información de medios locales)