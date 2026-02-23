Reportan hasta 4 casos de menores embarazadas, por semana, en la Región Centro de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en la Región Centro de Coahuila mantiene vigilancia permanente ante el registro constante de embarazos en adolescentes, informó su titular, Martha Lucía Herrera.

Durante el primer mes y medio del año se han contabilizado entre 3 y 4 reportes semanales vinculados con esta problemática social y de salud pública, principalmente en jóvenes de 16 y 17 años, cuyas parejas —según explicó— suelen encontrarse en rangos de edad similares.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan en la UAdeC dos jóvenes con identidad Therian

CASOS EN MENORES DE 15 AÑOS ACTIVAN PROTOCOLOS LEGALES

La funcionaria advirtió que la situación adquiere un carácter de mayor gravedad cuando involucra a menores de 15 años, ya que implica la posible comisión del delito de violación equiparada.

En estos casos, la Pronnif activa protocolos especiales y trabaja de manera coordinada con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas y Niños para garantizar la protección de la menor y el seguimiento jurídico correspondiente.

Actualmente, se mantiene bajo atención estatal el caso de una adolescente de 14 años registrado en la Región Carbonífera, el cual es objeto de seguimiento puntual.

LLAMADO A NO NORMALIZAR LA PROBLEMÁTICA

Herrera subrayó que el embarazo adolescente no debe asumirse como un fenómeno normalizado dentro de la sociedad, sino analizarse desde una perspectiva de derechos humanos y protección integral.

“No se debe de normalizar el embarazo adolescente; se debe tomar como una agresión, incluso como un delito sexual”, enfatizó.

La dependencia reiteró que cada reporte es atendido con enfoque integral, privilegiando la seguridad física, emocional y jurídica de las menores involucradas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila es uno de los estados con la mayor tasa de natalidad adolescente

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y PREVENCIÓN

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Coahuila, en la entidad se mantienen programas permanentes orientados a reducir la incidencia de embarazos a temprana edad mediante prevención, orientación y acceso a servicios de salud.

La Pronnif reafirmó su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional y continuar con acciones de seguimiento para salvaguardar los derechos de niñas y adolescentes en la región.