Piedras Negras concentra más de 80 operativos de la Fiscalía en 2026

De acuerdo con el reporte de la autoridad estatal, tan solo en Piedras Negras y los municipios que integran la Región Norte se han efectuado más de 80 operativos entre enero y agosto de este año, como parte de las acciones conjuntas entre corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La estrategia de seguridad implementada por la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene un ritmo de operativos superior al registrado durante todo 2025, con más de 512 cateos y acciones coordinadas en las distintas regiones de Coahuila hasta el pasado 30 de agosto.

Los resultados acumulados en estas intervenciones incluyen 289 personas detenidas por la Fiscalía General del Estado, además del aseguramiento de 788 kilogramos de diversas drogas, 215 armas de fuego y 229 inmuebles que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Con este avance, el número de cateos y operativos realizados durante 2026 apunta a superar ampliamente los 98 cateos registrados en 2025, lo que refleja un incremento en las acciones de investigación y combate a los delitos en las diferentes regiones de la entidad.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, llamó a las corporaciones policiacas a mantener atención permanente a los reportes y denuncias de la ciudadanía, al considerar que la respuesta oportuna permite detectar puntos relacionados con actividades delictivas y concretar aseguramientos.

Como ejemplo de estos resultados en la zona fronteriza, destacó el operativo realizado en un domicilio de la colonia CROC, en Piedras Negras, donde las autoridades localizaron y aseguraron más de 100 armas de fuego.

La Fiscalía señaló que este tipo de intervenciones forman parte del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y atender las denuncias ciudadanas en los distintos sectores del estado.