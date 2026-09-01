Piedras Negras concentra más de 80 operativos de la Fiscalía en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Piedras Negras concentra más de 80 operativos de la Fiscalía en 2026
    La Fiscalía de Coahuila acumula más de 512 cateos y operativos durante 2026. ARCHIVO

Más de 100 armas fueron aseguradas durante un operativo en un domicilio de la colonia CROC

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La estrategia de seguridad implementada por la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene un ritmo de operativos superior al registrado durante todo 2025, con más de 512 cateos y acciones coordinadas en las distintas regiones de Coahuila hasta el pasado 30 de agosto.

De acuerdo con el reporte de la autoridad estatal, tan solo en Piedras Negras y los municipios que integran la Región Norte se han efectuado más de 80 operativos entre enero y agosto de este año, como parte de las acciones conjuntas entre corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-ademas-del-examen-practico-falta-un-filtro-medico-para-licencias-de-conducir-GI23183544

Los resultados acumulados en estas intervenciones incluyen 289 personas detenidas por la Fiscalía General del Estado, además del aseguramiento de 788 kilogramos de diversas drogas, 215 armas de fuego y 229 inmuebles que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Con este avance, el número de cateos y operativos realizados durante 2026 apunta a superar ampliamente los 98 cateos registrados en 2025, lo que refleja un incremento en las acciones de investigación y combate a los delitos en las diferentes regiones de la entidad.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, llamó a las corporaciones policiacas a mantener atención permanente a los reportes y denuncias de la ciudadanía, al considerar que la respuesta oportuna permite detectar puntos relacionados con actividades delictivas y concretar aseguramientos.

Como ejemplo de estos resultados en la zona fronteriza, destacó el operativo realizado en un domicilio de la colonia CROC, en Piedras Negras, donde las autoridades localizaron y aseguraron más de 100 armas de fuego.

La Fiscalía señaló que este tipo de intervenciones forman parte del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y atender las denuncias ciudadanas en los distintos sectores del estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
operativos

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Organizaciones


FGE

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otro remedio

Otro remedio
true

Urge evaluar trabajo legislativo de diputados locales en Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Alfonso Cepeda en BMW prestado y con placas ocultas? La insultante defensa del líder magisterial
La nube de polvo provocada por el derrumbe generó preocupación entre habitantes de la Región Carbonífera.

Captan impresionante derrumbe en tajo de Nueva Rosita, Coahuila; piden evitar acercarse a la zona
El trámite de las licencias de conducir siguen sin tener filtros en materia de conocimiento práctico ni médico.

Coahuila: Además del examen práctico, falta un filtro médico para licencias de conducir
Las finales de Putt y Approach forman parte del programa de actividades del torneo.

Torneo Anual de Golf del Club Campestre de Saltillo 2026: fechas y calendario
La situación se volvió especialmente tensa cuando la mujer comenzó a amenazar a los oficiales y se negó repetidamente a obedecer sus órdenes.

Impacta video en el que una mujer que atacó a dos personas es ‘neutralizada’ por policías en Times Square en Nueva York
Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta en áreas relacionadas con la selección de negocios y la resolución de conflictos de la institución financiera.

Víctima apuñalada en Times Square era vicepresidenta de Bank of America